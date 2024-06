Dočkajú sa Slováci rýchlejšieho vydávania dokladov? Útvar hodnoty za peniaze prináša odporúčania

Zmeny v prevádzke

Počítajú aj s úplným zastavením výroby

22.6.2024 (SITA.sk) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) prináša niekoľko odporúčaní pre rýchlejšie vydávanie dokladov . Ako ÚHP pripomenul, rezort vnútra plánuje vybudovať ďalšie centrum na výrobu dokladov pre občanov. Investičné náklady projektu vrátane štvorročnej prevádzky sú vo výške 15,8 milióna eur s DPH.Od piateho roku bude prevádzka vychádzať na 0,8 milióna eur ročne. Cieľom je rýchlejšie vydávanie dokladov a potreba zriadiť záložnú lokalitu pre prípad výpadku.ÚHP pripomenul, že občania pre zvýšený záujem čakajú na vydanie dokladov dlhšie, než je zákonom stanovená lehota.„Vybudovanie nového centra toto jednorazové nahromadenie čakajúcich žiadostí môže vyriešiť až za 12 mesiacov, keďže taká je lehota na dodanie zariadení podľa rámcovej zmluvy,“ upozornil ÚHP, ktorý preto odporúča zvážiť úpravy prevádzkových časov, čo by pomohlo vyriešiť aktuálny nápor na výrobu dokladov, a súčasne by sa tak dal podľa ÚHP pokryť aj dlhodobý dopyt.„Ten ministerstvo vnútra predpokladá na úrovni 3,6 milióna dokladov v roku 2031. Dnes sú zariadenia na výrobu dokladov v prevádzke osem hodín. Pri dvanásťhodinovej prevádzke a existujúcom počte zariadení by sa ročne mohlo vyrobiť až 4,8 milióna kusov,“ priblížil ÚHP.V prípade, že príde rozhodnutie vybudovať záložnú lokalitu, ÚHP odporúča prehodnotiť počet zariadení potrebných na riešenie dočasného výpadku.„Projekt počíta s tým, že sa výroba zastaví úplne alebo naraz prestane fungovať všetkých päť využívaných zariadení, čo je málo pravdepodobné. Čiastočný výpadok by vykryli už dva záložné kusy, ktoré dokážu vyrobiť 2,5 milióna dokladov ročne. Potenciálna úspora je pritom 7,8 milióna eur," uviedol ÚHP, ktorý odporúča aj vyčísliť dodatočné náklady na vybudovanie IT infraštruktúry, prepojenie dvoch oddelených lokalít a zabezpečenie skladovania čistopisov.Ďalším dôvodom, preto občania musia dlho čakať na doklady môže byť podľa ÚHP aj dlhá doba dodania dokladu na konkrétne úrady. Odporúča preto navrhnúť zmeny v celom procese, počnúc prijatím žiadosti cez samotný proces výroby až po fyzické dodanie dokladu.