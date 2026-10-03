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03. októbra 2026

Chystáte sa na Medzinárodný maratón mieru? Košická župa pripravuje špeciálnu Fan Zónu


Tagy: KSK Košický samosprávny kraj MMM Medzinárodný maratóm mieru v Košiciach

Pripravená bude tribúna KSK, moderované vstupy, oddychová zóna, detský kútik s tvorivými aktivitami, fotostena a fotobúdka aj informačný stánok KSK. Košická župa pozýva fanúšikov



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833276780_1116294231094650_7048655642614276012_n png 676x451 3.10.2026 (SITA.sk) - Pripravená bude tribúna KSK, moderované vstupy, oddychová zóna, detský kútik s tvorivými aktivitami, fotostena a fotobúdka aj informačný stánok KSK.


Košická župa pozýva fanúšikov Medzinárodného maratónu mieru (MMM) do maratónskeho mestečka pred jej úradom na Námestí maratónu mieru. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), priestor pred „žltým domom“, v ktorom sídli jeho úrad, ožije v nedeľu 4. októbra atmosférou 103. ročníka MMM.

Program pre fanúšikov aj rodiny s deťmi


„Do maratónskeho mestečka na Námestí maratónu mieru pozýva kraj všetkých fanúšikov športu, rodiny s deťmi aj širokú verejnosť,” uvádza kraj. Spresnil, že v čase medzi 9:00 a 14:30 bude pred župným úradom pripravená oddychovo-zážitková Fan Zóna. Ponúkne priestor na povzbudzovanie maratóncov i príjemné trávenie nedeľného dopoludnia.

Pripravená bude tribúna KSK, moderované vstupy, oddychová zóna, detský kútik s tvorivými aktivitami, fotostena a fotobúdka aj informačný stánok KSK. Tento ročník prinesie aj novinku v podobe GastroZóny KSK. Ponúkne streetfood, langoše, nápoje i regionálne produkty, a tiež priestor na posedenie a stretnutia s priateľmi či rodinou.

Juniorská štafeta preverí stredoškolské tímy


KSK aj tento rok zastrešuje juniorskú štafetu MMM, ktorá je určená pre stredoškolské tímy. Bežať sa bude na oficiálnej maratónskej trati. Jej celková dĺžka je 42,195 kilometra, rozdelená je na úseky v dĺžke 12, deväť, 12 a deväť kilometrov. „Medzi mladými športovcami nebude chýbať ani 16-ročný Sebastián Karp, študent Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, ktorý v júli 2026 získal titul majstra Európy do 18 rokov v behu na 400 metrov,” doplnila košická župa.

„Maratón nie je len o bežcoch, ale aj o ľuďoch, ktorí vytvárajú jeho jedinečnú atmosféru. Župné mestečko chceme pripraviť ako miesto, kde si fanúšikovia môžu oddýchnuť, občerstviť sa, zabaviť deti a zároveň povzbudiť všetkých, ktorí sa postavia na štart,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.


Zdroj: SITA.sk - Chystáte sa na Medzinárodný maratón mieru? Košická župa pripravuje špeciálnu Fan Zónu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: KSK Košický samosprávny kraj MMM Medzinárodný maratóm mieru v Košiciach
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