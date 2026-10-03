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03. októbra 2026
Útulky praskajú vo švíkoch, adopcie sú na minime. Bratislava privíta desiatky štvornohých čakateľov na nový domov
Zvierací ombudsman zároveň pripravuje novinku Zverolinka - praktického sprievodcu pre ľudí, ktorí nájdu zviera v núdzi a v danej chvíli nevedia, ako správne postupovať alebo na koho sa ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Zvierací ombudsman zároveň pripravuje novinku Zverolinka – praktického sprievodcu pre ľudí, ktorí nájdu zviera v núdzi a v danej chvíli nevedia, ako správne postupovať alebo na koho sa obrátiť.
Najväčšie adopčné podujatie pre zvieratká z útulku opäť mieri do hlavného mesta. V nedeľu 4. októbra zaplnia zadné nádvorie bratislavského Auparku psíky, ktoré zatiaľ na svoj domov iba čakajú. Ako uviedli organizátori, 15. ročník podujatia Nájdite sa so zvieratkom z útulku spojí osem útulkov z celého Slovenska, známe tváre, hudobníkov aj ľudí, ktorí zvieratám venujú svoj čas a často aj celý život.
Podujatie organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat, ktorej tím dobrovoľníkov sa už od roku 2011 venuje zlepšeniu podmienok týraných a túlavých zvierat na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom kľúčových systémových legislatívnych zmien, pomoci slovenským útulkom aj právnou pomocou či formou sprostredkovania dočasnej starostlivosti a adopcie.
"Cieľom podujatia je nájsť nový domov zvieratám v čase, keď sú adopcie na minime a útulky doslova praskajú vo švíkoch," priblížili organizátori. Počas dňa sa predstavia jednotlivé útulky, ktoré privedú svojich psích zverencov. "Návštevníci sa s nimi budú môcť nielen osobne zoznámiť, ale aj zobrať ich na prechádzku, spoznať ich povahu a stráviť s nimi príjemný čas, či rovno adoptovať," dodali.
V rámci podujatia sa v Bratislave predstaví osem útulkov a organizácií z celého Slovenska: Bullterrier Rescue Slovakia z Hliníka nad Hronom, OZ Zvieratkovo z Detvy, Útulok Skalica, Zatúlané psíky Šaľa, Tulkáčik zo Žiliny, Útulok Lučenec, OZ Šťastné labky z Fiľakova a OZ Túlavá labka z Banskej Štiavnice.
Zvierací ombudsman zároveň pripravuje novinku Zverolinka – praktického sprievodcu pre ľudí, ktorí nájdu zviera v núdzi a v danej chvíli nevedia, ako správne postupovať alebo na koho sa obrátiť. Súčasťou projektu bude aj možnosť oznámiť podozrenie na týranie alebo zanedbávanie zvieraťa. Podnet bude následne možné preveriť prostredníctvom spolupracujúcich organizácií a terénnych dobrovoľníkov alebo postúpiť príslušnému štátnemu orgánu.
Zdroj: SITA.sk - Útulky praskajú vo švíkoch, adopcie sú na minime. Bratislava privíta desiatky štvornohých čakateľov na nový domov © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšie adopčné podujatie pre zvieratká z útulku opäť mieri do hlavného mesta. V nedeľu 4. októbra zaplnia zadné nádvorie bratislavského Auparku psíky, ktoré zatiaľ na svoj domov iba čakajú. Ako uviedli organizátori, 15. ročník podujatia Nájdite sa so zvieratkom z útulku spojí osem útulkov z celého Slovenska, známe tváre, hudobníkov aj ľudí, ktorí zvieratám venujú svoj čas a často aj celý život.
Podujatie pomáha zvieratám nájsť nový domov
Podujatie organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat, ktorej tím dobrovoľníkov sa už od roku 2011 venuje zlepšeniu podmienok týraných a túlavých zvierat na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom kľúčových systémových legislatívnych zmien, pomoci slovenským útulkom aj právnou pomocou či formou sprostredkovania dočasnej starostlivosti a adopcie.
"Cieľom podujatia je nájsť nový domov zvieratám v čase, keď sú adopcie na minime a útulky doslova praskajú vo švíkoch," priblížili organizátori. Počas dňa sa predstavia jednotlivé útulky, ktoré privedú svojich psích zverencov. "Návštevníci sa s nimi budú môcť nielen osobne zoznámiť, ale aj zobrať ich na prechádzku, spoznať ich povahu a stráviť s nimi príjemný čas, či rovno adoptovať," dodali.
Do Bratislavy príde osem útulkov z celého Slovenska
V rámci podujatia sa v Bratislave predstaví osem útulkov a organizácií z celého Slovenska: Bullterrier Rescue Slovakia z Hliníka nad Hronom, OZ Zvieratkovo z Detvy, Útulok Skalica, Zatúlané psíky Šaľa, Tulkáčik zo Žiliny, Útulok Lučenec, OZ Šťastné labky z Fiľakova a OZ Túlavá labka z Banskej Štiavnice.
Zvierací ombudsman zároveň pripravuje novinku Zverolinka – praktického sprievodcu pre ľudí, ktorí nájdu zviera v núdzi a v danej chvíli nevedia, ako správne postupovať alebo na koho sa obrátiť. Súčasťou projektu bude aj možnosť oznámiť podozrenie na týranie alebo zanedbávanie zvieraťa. Podnet bude následne možné preveriť prostredníctvom spolupracujúcich organizácií a terénnych dobrovoľníkov alebo postúpiť príslušnému štátnemu orgánu.
Zdroj: SITA.sk - Útulky praskajú vo švíkoch, adopcie sú na minime. Bratislava privíta desiatky štvornohých čakateľov na nový domov © SITA Všetky práva vyhradené.
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