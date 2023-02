Chystáte sa počas jarných prázdnin do hôr či na lyžovačku? Horskí záchranári vydali viacero odporúčaní

Prírodu netreba podceniť

Dobre nabitý telefón

Sledujte poveternostné podmienky

Lyžiari majú dodržiavať Biely kódex

18.2.2023 (SITA.sk) - Počas jarných prázdnin eviduje Horská záchranná služba (HZS) už niekoľko rokov po sebe najväčší príjem tiesňových volaní, a to najmä z lyžiarskych stredísk Ako ďalej informovala na svojej internetovej stránke, v štatistikách počas jarných prázdnin každoročne eviduje niekoľko stoviek zranení, ošetrení, pátraní, transportov, ale aj veľa ťažkých a smrteľných úrazov.Vstupom do vysokohorského prostredia sa menia prírodné podmienky a silu prírody podľa horských záchranárov netreba podceniť. Ako uviedli, zimná sezóna si vzhľadom na vývoj počasia a prírodných podmienok v mnohých prípadoch vyžaduje dôkladnejšie plánovanie turistiky, horolezeckej či skialpinistickej túry.„Pred odchodom do hôr odporúčame zistiť si podmienky a počasie v lokalite, ktorú chcete navštíviť. Odporúčame zhodnotiť svoju fyzickú prípravu i techniku a na základe toho si vybrať konkrétnu trasu, ktorá bude najviac vyhovovať možnostiam jednotlivca,“ radí HZS.V rámci plánovania túry odporúča oboznámiť sa aj s náhradnými možnosťami trasy v prípade neplánovaných udalostí. „Do hôr neodchádzajte sami, ak iná možnosť nie je, vždy niekoho, či už príbuzných, kamaráta alebo chatára oboznámte s trasou, a to aj v prípade, ak ju počas túry zmeníte,“ dopĺňajú horskí záchranári.Ďalšou potrebou na turistiku je dobre nabitý mobilný telefón. Zároveň je však v horách potrebné počítať aj s tým, že na niektorých územiach v horských oblastiach nemusí byť vždy dobrý signál na volanie z mobilných telefónov.Horskí záchranári preto odporúčajú využiť práve aplikáciu HZS. Umožňuje uskutočniť volanie na tiesňovú linku HZS 18300, odoslanie SMS a zároveň záchranárom poskytuje aj informácie o GPS polohe.„Takmer každý oznamovateľ nehody má už v súčasnosti dotykový mobilný telefón, no nie každý v ňom vie nájsť svoju polohu. V tejto súvislosti kladieme dôraz na osvojenie si vyhľadávania GPS polohy vo svojom telefóne, pretože výraznou mierou pomôžete nielen sebe, zranenému či uviaznutému, ale uľahčíte tým prácu aj záchranárom,“ uviedli.V zime zase nesmú vo výbave chýbať turistické paličky, mačky, cepín, vysoká obuv, teplé a náhradné oblečenie, rukavice, čelovka, mapa, jedlo a teplé tekutiny či lavínová výbava.„Pozornosť je potrebné venovať aj meniacim sa poveternostným a snehovým podmienkam. V prípade zvýšeného lavínového nebezpečenstva v horskej oblasti, ktoré je vždy v teréne označené tabuľou „lavínový terén“, zvoľte radšej náhradnú trasu a neriskujte,“ varuje HZS.Zároveň pripomína, že všetky informácie o lavínovej situácii sú denne aktualizované na internetovej stránke laviny.sk.Horská záchranná služba už počas tohto roka zasahovala pri niekoľkých vážnych úrazoch v lyžiarskych strediskách.Návštevníci lyžiarskeho strediska sú podľa nej povinní dodržiavať medzinárodné pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, takzvaný Biely kódex. Ten má formu usmernení, kým povinnosti osôb na lyžiarskej trati upravuje priamo zákon o Horskej záchrannej službe.„Každý lyžiar a snoubordista používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti s ohľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov. Samostatným pravidlom je nosenie prilby, ktoré je povinné pre deti do pätnásť rokov,“ upozornili horskí záchranári.