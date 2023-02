Horecký chce doplniť vzdelanie učiteľov v MŠ inovačným vzdelaním

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký chce obhájiť jedinečné postavenie učiteľov v materských školách v tom, že ako jediní pedagogickí zamestnanci nemusia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Rešpektuje ich kvalitné stredoškolské vzdelanie, ktoré chce doplniť inovačným vzdelávaním. Uviedol to na margo kritiky Slovenskej komory učiteľov (SKU), ktorá sa vyhradila voči návrhu zavedenia povinného inovačného vzdelávania pre učiteľov materských škôl, ktorý je súčasťou novely školského zákona.





Horecký vysvetlil, že v pláne obnovy, ktorý bol podľa jeho slov napísaný veľmi ambiciózne, je požiadavka, ku ktorej sa SR zmluvne zaviazala voči Európskej komisii. Podľa šéfa rezortu školstva ide o to, že učitelia v materskej škole a vychovávatelia v školskom klube detí budú musieť mať povinne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania, teda bakalárske vzdelanie. "A ja sa s tým nemôžem stotožniť, pretože viem, že na Slovensku máme 17 stredných pedagogických škôl, na ktorých študuje 6300 kvalitných väčšinou študentiek, ktoré sú v praxi prednostne prijímané do materských škôl a tiež ako vychovávateľky do školského klubu detí. A ja nechcem, aby 6300 absolventiek strednej pedagogickej školy bolo nekvalifikovaných pre svoju prácu, keď majú štyri roky kvalitného vzdelávania," vysvetlil Horecký."V rámci vyjednávania s Európskou komisiou uvádzame dôvod, že zničiť rodinné striebro stredného školstva na Slovensku tým, že z nich spravíme nekvalifikovaných absolventov, lebo budeme vyžadovať bakalárske vzdelanie, je nemúdre," povedal Horecký. Ako tvrdí, chce vyjednať niečo, čo nám síce ešte neodsúhlasili, ale je to logická požiadavka. "Keď niekto raz zmaturuje a skončí ako absolvent stredoškolského štúdia, nemôže až do dôchodku pracovať na tej úrovni vzdelávania, ktorú ukončil po maturite. Zároveň je to pre Európsku komisiu posun, ktorý v rámci plánu obnovy a odolnosti musíme urobiť, ak chceme splniť tento míľnik," vysvetlil.SKU návrh zavedenia povinného inovačného vzdelávania pre učiteľov materských škôl, ktorý je súčasťou novely školského zákona, označila za diskriminačný, ktorým sa ako jedinej skupine pedagógov ukladá povinnosť absolvovania konkrétneho typu inovačného vzdelávania každých sedem rokov.