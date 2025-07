Chystáte sa priviezť si v dovolenky alkohol či cigarety? Finančná správa upozorňuje na dôležité limity

Limity pre rôzne druhy dopravy

Prípustná je aj kombinácia tovaru

18.7.2025 (SITA.sk) - Finančná správa upozorňuje na limity tabaku alkoholu , ktoré si môžeme priniesť z dovolenky. Síce je lákavé priviezť si z dovolenky kvalitné víno, likér, pivo či cigary, no všetko má svoje hranice. Ako Finančná správa priblížila, tabak či alkohol pre osobnú spotrebu bez colných poplatkov si dovolenkári môžu priniesť aj z krajín mimo EÚ. Aby sa však nedostali do problémov, pozor si musia dať na dôležité limity."Pri cestovaní mimo EÚ podlieha dovoz alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na osobnú spotrebu colným predpisom aj množstevným limitom. Ide o obľúbené dovolenkové destinácie, ako napríklad Turecko, Egypt, Spojené arabské emiráty alebo Srbsko," uviedli colníci.Limity pre leteckú dopravu z krajín mimo EÚ sú pre jednu osobu nad 17 rokov 200 kusov cigariet, 100 kusov cigariek, 50 kusov cigár alebo 250 gramov tabaku. Ak ide o alkohol, limitom je jeden liter alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22 percent, dva litre alkoholického nápoja s obsahom do 22 percent, štyri litre nešumivého vína a pri pive je to 16 litrov.Pri ostatných druhoch dopravy či už ide o cestnú alebo železničnú sú limity 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, desať kusov cigár alebo 50 gramov tabaku. Limity pre alkoholické nápoje sú rovnaké ako pri leteckej doprave.Ako Finančná správa ďalej priblížila, v prípade tabaku a alkoholu je prípustné využiť aj kombináciu tovaru tak, aby bol dodržaný limit, napríklad jedna cigara, dve cigarky, 20 cigariet, 15 gramov tabaku. Pri alkohole napríklad 0,5 litra alkoholického nápoja nad 22 percent a jeden liter šumivého vína."Dodržanie týchto limitov umožňuje cestujúcim využiť zelený koridor ,nič na preclenie´, inak je potrebné nahlásiť tovar v červenom koridore a uhradiť colné poplatky," vysvetlili colníci.Finančná správa súčasne ubezpečila, že jej cieľom nie je turistov obmedzovať, ale zabezpečiť, aby nebol dovoz alkoholu či tabakových výrobkov zneužitý na komerčné účely. Aby sa tak dovolenkári a turisti vyhli nepríjemným prekvapeniam na hraniciach, odporúčajú si vopred overiť platné limity.