Digitálni dvojníci sú postrachom Generácie Z, ukazuje prieskum Deutsche Telekomu, ktorý zahŕňa aj Slovensko

18.7.2025 (SITA.sk) -Generácia Z si uvedomuje, že jej online aktivity vytvárajú digitálny profil, nad ktorým nemá plnú kontrolu, no väčšina netuší, ako ho vedome ovplyvňovať. Až 58,7 % respondentov priznalo, že nevie, ako si svoju digitálnu identitu chrániť, a vyše 72 % by privítalo viac praktického vzdelávania v tejto oblasti.Hoci mnohí už používajú nástroje ako VPN, inkognito režim či online aliasy, často im chýba porozumenie, ako ich správne a efektívne využívať. Aj preto Deutsche Telekom prichádza s kampaňou #OwnYourWorld – jej cieľom je dať mladým odvahu, vedomosti a nástroje na to, aby si vzali späť kontrolu nad svojím digitálnym obrazom.Úvodným prvkom kampane je hudobný videoklip od poľskej DJ-ky a producentky VTSS, vlastným menom Martyna Maja, ktorá patrí medzi hlasné mená európskej elektronickej scény. Skladba sprevádzaná výrazným vizuálom z dielne režisérskeho dua Shadrinsky zachytáva pocity digitálneho vyhorenia a straty kontroly nad vlastným online ja. Videoklip vizualizuje situáciu, keď váš digitálny obraz žije svojím životom – a vy sa len bezmocne prizeráte. "Mnoho z nás má ten nejasný, ale nepríjemný pocit, že nad tým, čo o nás ´žije´ online, strácame kontrolu. Tento projekt tú skúsenosť kreatívne zachytáva – a možno pomôže niektorým ľuďom cítiť sa menej osamelo," hovorí VTSS.Videoklip si môžete pozrieť na YouTube:Kampaň však nie je len umeleckým manifestom. Na platforme ownyourworld.online sú dostupné aj krátke digitálne masterclass videá s VTSS, ktoré mladým ľuďom zrozumiteľne vysvetľujú kľúčové témy ako sledovanie dát, algoritmy, digitálna stopa či formovanie online identity. Obsah je bezplatný.Iniciatíva #OwnYourWorld je súčasťou dlhodobej snahy Deutsche Telekom podporovať mladých ľudí v digitálnom priestore, pomáhať im rozvíjať kritické myslenie, vzdelávať sa a vedieť si poradiť v prostredí, ktoré je čoraz komplexnejšie a rizikovejšie. Kampaň prebieha súčasne v deviatich krajinách, v ktorých Telekom pôsobí – od Nemecka, cez Rakúsko, Česko, Slovensko a Poľsko až po Chorvátsko, Maďarsko, Čiernu Horu a Severné Macedónsko. Jej súčasťoubolo aj živé podujatie vo Viedni, kde VTSS odpremiérovala nový videoklip a vystúpila naživo v ikonickej Café Landtmann.Informačný servis