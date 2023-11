Čiastkové výsledky v Holandsku potvrdzujú víťazstvo Wildersa

Čiastkové výsledky stredajších parlamentných volieb v Holandsku potvrdili výrazné víťazstvo krajne pravicovej a protiislamskej strany Geerta Wildersa. Medzi prvými mu gratuloval k víťazstvu maďarský premiér Viktor Orbán, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP.





Napriek volebnému triumfu nie je podľa AFP vôbec jasné, ako by Wilders mohol vytvoriť dostatočne širokú koalíciu potrebnú na zostavenie stabilnej vlády. Lídri trojice ďalších hlavných strán totiž pred voľbami vylúčili svoju účasť v koalícií, ktorú by viedla Wildersova strana pre slobodu (PVV).Priebežné čiastkové výsledky zverejňované na internete v noci na štvrtok potvrdzovali výrazný náskok PVV pred ďalšími stranami. Po zrátaní takmer 68 percent hlasov mala PVV 36 kresiel v 150-člennom parlamente, teda zhruba o 10 mandátov viac než jej hlavní súperi.Stredoľavicový blok - Aliancia sociálnodemokratickej Strany práce (PvdA) a Zelenej ľavice (GL) pod vedením bývalého komisára EÚ Fransa Timmermansa - získal podľa čiastkových výsledkov 25 kresiel. Vládnuca stredopravicová Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) dosluhujúceho premiéra Marka Rutteho by mala mať v novom parlamente 24 poslancov.Konečné oficiálne výsledky sa očakávajú v priebehu štvrtka."Apelujem na strany... Teraz sa budeme musieť snažiť vzájomne dohodnúť. PVV už viac nemožno ignorovať," povedal v stredu večer po zverejnení exit pollov svojim jasajúcim stúpencom Wilders, niektorými pozorovateľmi prirovnávaný k bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. ´Analytici varujú, že snahy o zostavenie akejkoľvek vlády budú vzhľadom na črtajúce sa rozloženie politických síl náročné a potrvajú dlho. Podľa niektorých by výsledky volieb v Holandsku, ktoré je piatou najväčšou ekonomikou EÚ, mohli vyvolať aj patovú situáciu.Wildersovi napriek tomu ešte v stredu večer zablahoželal k víťazstvu Viktor Orbán, ktorý s týmto holandským politikom zdieľa podobne tvrdé postoje k migrácii či inštitúciám EÚ, píše AFP."Zavial k nám vietor prinášajúci zmenu," komentoval Orbán na sociálnej sieti X výsledky volieb do poslaneckej snemovne holandského parlamentu.