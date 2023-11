Putin: Musíme sa zamyslieť, ako zastaviť tragédiu na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu na online stretnutí skupiny krajín G20 vyhlásil, že Moskva je "pripravená na rozhovory" o ukončení "tragickej" vojny na Ukrajine, ale vinu za jej trvanie pripísal ukrajinskému zákonu zakazujúcemu takéto rozhovory.





Putin spustil inváziu na Ukrajinu vlani koncom februára. Jeho vojna zničila susednú krajinu a viedla k státisícom obetí, vojenských aj civilných. Okrem toho sú podozrenia, že ruskí vojaci páchali masakre na miestach ako Buča.Podľa Reuters využil Putin prejav na online stretnutí G20, svoj prvý od začiatku vojny, aby apeloval, že je nutné rozmýšľať o tom, ako zastaviť konflikt na Ukrajine. Povedal, že Rusko nikdy neodmietalo účasť na mierových rozhovoroch s Ukrajinou.Šéf Kremľa uviedol, že niektorí lídri vo svojich príhovoroch vyjadrili šok nad prebiehajúcou "agresiou" Ruska proti Ukrajine."Áno, samozrejme, vojenské operácie sú vždy tragédiou," vyhlásil Putin na virtuálnom stretnutí lídrov G20, zvolanom indickým premiérom a súčasným predsedajúcim tejto skupiny Naréndrom Módím. "A, samozrejme, mali by sme sa zamyslieť, ako túto tragédiu zastaviť."Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal vlani v októbri dekrét, ktorým oficiálne vyhlásil akékoľvek šance na ukrajinské rozhovory s Putinom za "nemožné", ale nechal otvorené dvere rozhovorom s Ruskom."On (Putin) nevie, čo je dôstojnosť a čestnosť. Preto sme pripravení na dialóg s Ruskom, ale s iným ruským prezidentom," vyhlásil vtedy Zelenskyj.Putin, ktorý oslávil 7. októbra 71. narodeniny, dominuje ruskej politickej scéne už viac ako dve desaťročia. Pri moci by mohol zostať najmenej do roku 2030, ak bude kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v marci 2024, píše Reuters.