Čiastočné uvoľnenie cien energií by pomohlo zatepliť 50-tisíc rodinných domov

Zraniteľné domácnosti by vďaka investícii do zateplenia ušetrili ročne 30 miliónov eur na kúrení

výrobca vysoko kvalitných fasádnych zatepľovacích, balkónových a sanačných systémov, spoločnosť Weber;



výrobca sadrokartónových systémov, spoločnosť Rigips;



vývojár a najväčší výrobca tepelných, akustických a protipožiarnych izolácii na svete, spoločnosť Isover.



Ak by vláda investovala 320 miliónov eur do zateplenia rodinných domov, pomohla by ušetriť rodinám 22 miliónov eur za jedinú vykurovaciu sezónu a ďalších 64 miliónov eur by získala na DPH.Ak by vláda pristúpila na návrh platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) postupne uvoľňovať ceny energií, získané financie vo výške 320 mil. eur by umožnili zatepliť 50-tisíc rodinných domov. Vyplýva to z prepočtov spoločnosti Weber so skupiny Saint-Gobain, ktorá patrí k najväčším výrobcom a predajcom zatepľovacích systémov.Vďaka tejto investícii by typická domácnosť ušetrila počas jedinej vykurovacej sezóny 440 eur (celkovo 22 miliónov eur) a štát by navyše získal späť DPH vo výške 64 miliónov eur. Len v úsporách na vykurovaní by sa investícia do zateplenia rodinných domov vrátila za 11 rokov.Kľúčovým opatrením pri znižovaní energetickej spotreby rodinných domov je zateplenie fasády. "Z našich dlhoročných skúseností a meraní zateplených rodinných domov vyplýva, že bežným zateplením fasády sa znižuje merná potreba tepla na vykurovanie približne o štyridsať percent. Investícia do zateplenia fasády je finančne najefektívnejšia, keďže takéto zníženie spotreby energií je možné získať pri celkovo najnižších nákladoch," hovorí Tomáš Okál, odborník technického poradenstva pre značky Isover, Rigips a Weber.Ak by štát dal na odporúčania platformy Budovy pre budúcnosť a zvýšil aktuálnu regulovanú cenu zemného plynu o 30 %, dokázala by získaná suma cez investíciu do zateplenia fasády rodinných domov znížiť náklady na bývanie 50 000 domácnostiam. Tie by nielen nepocítili nárast cien zemného plynu, ale ich náklady by sa výrazne znížili. Podľa prepočtu spoločnosti Weber vychádza cena zateplenia typických starších domov so sedlovou strechou a plochou fasády 123 m2 na 6 400 eur. Pri priemernej úspore 440 eur na rodinný dom (pri ročnej spotrebe 10 000 kWh) vychádza celková ročná úspora na 22 mil. eur. Pri aktuálnych cenách energií to znamená návratnosť 11 rokov. V prípade, že by ceny zemného plynu postupne narástli na trhovú úroveň, čo je približne dvojnásobok dnešných cien, návratnosť by sa výraznejšie znížila. "Navyše, keďže minimálna životnosť zateplenia dosahuje 25 rokov, zateplenie domov by v ďalšom období prinieslo ďalšie desiatky miliónov eur úspor.," dodáva Tomáš Okál.Saint-Gobain je svetový líder v ľahkých konštrukciách a udržateľnom stavebníctve.