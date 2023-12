Proces so Zoroslavom Kollárom sa nezačal, spoluobžalovaný a obhajcovia neboli prítomní

Obžalovaný nebol prítomný

Priznanie úplatkov

18.12.2023 (SITA.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku malo v pondelok začať hlavné pojednávanie s podnikateľom a právnikom Zoroslavom Kollárom Spolu s ním sú obžalovaní bývalý sudca Richard M. a tiež advokát Tomáš K., pričom obžaloba sa týka trestných činov podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu v spolupáchateľstve.Samosudca bol však pondelkové pojednávanie nútený odročiť pre neprítomnosť obžalovaného Tomáša K. Ten sa ospravedlnil pre práceneschopnosť s tým, že trvá na svojej osobnej účasti na pojednávaní. Neprítomní zo zdravotných dôvodov boli aj dvaja z obhajcov. Proces by sa tak mal začaťŠpecializovaný trestný súd už v máji 2022 uložil konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi peňažný trest 70-tisíc eur. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným z trestných činov nepriamej korupcie a podplácania. Odsúdený vtedy pre médiá uviedol, že rozhodnutie priznať sa bolo jeho osobnou voľbou.„Opísal som skutky tak, ako sa stali,“ povedal a odmietol, že by bol kajúcnikom. „Nikoho som neudal,“ doplnil. Zároveň dodal, že má finančné prostriedky na zaplatenie peňažného trestu.Právnik a podnikateľ sa orgánom činným v trestnom konaní priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou (SIS) Odovzdanie finančnej čiastky 40-tisíc eur sprostredkoval bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó . Bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský prijatie úplatku odmieta.Ďalší skutok, v ktorom Kollár priznal vinu, je sprostredkovanie úplatku za krytie nelegálnej výroby cigariet od Tomáša Rajeckého , blízkeho skupine piťovcov, pre Makóa. Skutok sa stal v roku 2019, pričom Rajecký poskytol finančnú čiastku 300-tisíc eur.