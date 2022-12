Cibula Fest 2023 oznámil prvých headlinerov

V pohraničnom pásme medzi Českou a Slovenskou republikou sa už tradične v druhej polovici júla, tentoraz počas víkendu 21. až 22. júla, zíde to najlepšie, čo ponúka komerčná česká a slovenská hudobná scéna. Len máloktorý z top interpretov sa na tomto festivale ešte nepredstavil. Inak tomu nebude ani na Cibula Feste 2023.





"Aktuálne sa program ešte stále pripravuje a sme v rokovaní s niekoľkými ďalšími skvelými kapelami a spevákmi či speváčkami. Čo však už v tejto chvíli vieme potvrdiť, sú Horkýže slíže, No Name, Heľenine oči, české kapely Traktor a Harlej. Do programu ešte pribudne viacero zvučných mien," prezradil organizátor Cibula Festu Vladimír Chrenka.Ďalší účinkujúci budú oznámení pravdepodobne až koncom januára. Potvrdení interpreti sú tak len prvou ochutnávkou toho, čo pre návštevníkov Cibula Fest 2023 chystá.Okrem headlinerov na hlavnom pódiu sa desiatky ďalších predstavia v Cool Aréne, ktorá bude ako každý rok hostiť interpretov pre mladšiu generáciu v žánroch rap, hip-hop, reggae a tiež množstvo dídžejov."Tento rok sme sa nám potvrdilo, že ľudia na zábavu pod holým nebom nezanevreli, práve naopak, veľmi im chýbala. Bol to veľmi úspešný ročník, ku ktorému sme pristupovali veľmi opatrne. O to viac to rozbalíme v tom nasledujúcom. Preto sme sa rozhodli dať do predaja vstupenky už v tomto roku a všetkým dať možnosť zakúpiť si vstupenky za cenu, ktorá bude oproti tej, aká bude tesne pred festivalom, absolútne bezkonkurenčná," dodal Chrenka.