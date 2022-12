Zomrel hudobný skladateľ Angelo Badalamenti, známy najmä vďaka spolupráci s Lynchom

Hudobná minulosť

Veľký prelom

Spolupráca s Lynchom

13.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 85 rokov zomrel hudobný skladateľ Angelo Badalamenti, známy najmä vďaka kompozíciám pre viaceré filmové a televízne produkcie z dielne Davida Lyncha , ako Modrý zamat (1986), Mulholland Drive (2001) alebo sériu filmov a seriálov o Mestečku Twin Peaks.Jeho rodina v oficiálnom vyhlásení informovala, že skonal v nedeľu prirodzenou smrťou, uvádza agentúra AP. Badalamenti sa narodil v marci 1937 v Brooklyne do rodiny majiteľa rybieho trhu, ktorý však mal hudobnú minulosť. Keď vyrastal, počúval s rodinou taliansku operu a ako osemročný sa začal učiť hrať na klavír.Neskôr získal bakalársky aj magisterský titul z Manhattanskej hudobnej školy a počas leta si zvykol zarábať ako klavirista v prázdninových rezortoch Borscht Belt v Catskills. Po skončení školy učil na strednej škole, kde pre svojich žiakov napísal vianočnú koledu, ktorá sa dostala až do PBS a v podstate rozbehla jeho kariéru v zábavnom priemysle.Jeho veľký prielom však prišiel v roku 1986, keď ho požiadali, aby pomohol Isabelle Rossellini zaspievať Blue Velvet pre Lynchov ikonický film. Napokon preň napísal aj pieseň Mysteries of Love a našiel Julee Cruise, ktorá ju naspievala, čo odštartovalo dlhoročnú spoluprácu trojice. Tá sa natiahla až k Lynchovmu kultovému seriálu Mestečko Twin Peaks (1990 - 1991 a 2017).Badalamenti spolupracoval aj s ďalšími režisérmi, vrátane Jane Campion (Ako dym, 1999), Dannyho Boylea (Pláž, 2000), Paula Schradera (Podivná pohostinnosť, 1990) alebo Waltera Sallesa (Temná voda, 2005). Postaral sa aj o zvučku s názvom The Flaming Arrow pre olympijskú pochodeň na letných olympijských hrách v Barcelone 1992.Nad týmto všetkým sa však vynímala najmä jeho spolupráca s Lynchom, ktorá zahŕňala napríklad aj Príbeh Alvina Straighta (1999), film Twin Peaks z roku 1992, Lost Highway (1997) alebo spomenutý Mulholland Drive.Magazín The Hollywood Reporter pripomína, že skladateľ s klasickým vzdelaním spolupracoval počas svojej dlhej kariéry aj s rôznorodým mixom spevákov a speváčok, ako Nina Simone, Nancy Wilson, Shirley Bassey, Patti Austin, David Bowie, Paul McCartney, Marianne Faithfull, Liza Minnelli, Mel Tillis a Roberta Flack, až po Pet Shop Boys, Anthrax, Dolores O’Riordan, Tima Bootha či LL Cool J-a.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky magazínu The Hollywood Reporter.