Cibulková a Kližan sa stali Tenistami roka 2018

Na archívnej snímke slovenský tenista Martin Kližan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky ankety Tenista roka 2018:



muži: 1. Martin Kližan 164 b., 2. Jozef Kovalík 59, 3. Lukáš Lacko 49



ženy: 1. Dominika Cibulková 155, 2. Viktória Kužmová 65, 3. Magdaléna Rybáriková 51



juniori: 1. Samuel Puškár 118, 2. János Fekete 83, 3. Lukáš Paloviš 33



juniorky: 1. Romana Čisovská 150, 2. Lenka Stará 69, 3. Viktória Morvayová 35



talent: 1. Romana Čisovská 112, 2. Peter Benjamín-Privara 82, 3. Emma Tóthová 31



tím: 1. dievčatá do 16 rokov 79, 2. Fed Cup 76, 3. Davis Cup 72

Prehľad víťazov ankety STZ Tenista roka



ROK MUŽI ŽENY



1994 Karol Kučera Karina Habšudová



1995 Karol Kučera Karina Habšudová



1996 Karol Kučera Karina Habšudová



1997 Karol Kučera Karina Habšudová



1998 Karol Kučera Henrieta Nagyová



1999 Karol Kučera Henrieta Nagyová



2000 Dominik Hrbatý Henrieta Nagyová



2001 Dominik Hrbatý Henrieta Nagyová



2002 Dominik Hrbatý Daniela Hantuchová



2003 Karol Kučera Daniela Hantuchová



2004 Dominik Hrbatý Daniela Hantuchová



2005 Dominik Hrbatý Daniela Hantuchová



2006 Dominik Hrbatý Daniela Hantuchová



2007 Dominik Hrbatý Daniela Hantuchová



2008 Filip Polášek Dominika Cibulková



2009 Michal Mertiňák Dominika Cibulková



2010 Lukáš Lacko Daniela Hantuchová



2011 Martin Kližan Dominika Cibulková



2012 Martin Kližan Dominika Cibulková



2013 Lukáš Lacko Dominika Cibulková



2014 Martin Kližan Dominika Cibulková



2015 Martin Kližan Anna Karolína Schmiedlová



2016 Martin Kližan Dominika Cibulková



2017 Norbert Gombos Magdaléna Rybáriková



2018 Martin Kližan Dominika Cibulková



Bratislava 22. novembra (TASR) - Dominiku Cibulkovú a Martina Kližana vyhlásili v bratislavskom NTC za slovenských Tenistov roka 2018. Cibulková sa stala najúspešnejšou hráčkou v histórii ankety, keď zvíťazila už ôsmykrát. Prekonala tak Danielu Hantuchovú, Karola Kučeru a Dominika Hrbatého, ktorí majú na konte sedem prvenstiev. Kližan sa stal Tenistom roka po šiesty raz.Cenu pre víťaza kategórie Junior roka si na slávnostnom galavečere prevzal Samuel Puškár. Titul Juniorka roka patrí Romane Čisovskej, ktorá vyhrala aj kategóriu Talent roka. Najlepším tímom je družstvo Slovenska do 16 rokov v zložení Čisovská, Nina Stankovská, Eszter Méri, ktoré postúpilo do finálovej skupiny letných ME družstiev a na MS - Junior Fed Cup, kde získalo bronzovú medailu.Cibulková zvíťazila v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu, do ktorej svojimi hlasmi prispeli funkcionári, členovia Siene slávy, tréneri a novinári, suverénnym spôsobom s celkovým ziskom 155 bodov pred Viktóriou Kužmovou (65) a vlaňajšou laureátkou Magdalénou Rybárikovou (51). Najviac hlasov získala aj v ankete o najpopulárnejšieho tenistu roka (130). Cibulkovú sa v uplynulej sezóne prebojovala do štvrťfinále grandslamového turnaja vo Wimbledone, na US Open bola v osemfinále. Na turnajoch WTA v Budapešti a Štrasburgu postúpila až do finále. Vďaka úspešnej druhej polovici roka sa vrátila na pozíciu slovenskej jednotky a rok zakončí na 25. mieste svetového rebríčka.Kližan zvíťazil v ankete so ziskom 164 bodov pred kolegami zo slovenského daviscupového tímu Jozefom Kovalíkom a Lukášom Lackom. Najlepší slovenský singlista sa pod trénerskou taktovkou Dominika Hrbatého vrátil do elitnej svetovej päťdesiatky. V lete triumfoval na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V septembri postúpil do finále turnaja v Petrohrade. V októbri sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o návrat Slovenska do svetovej skupiny Davisovho pohára. V baráži proti Bielorusku (3:1) vyhral obe dvojhry a po boku Filipa Poláška uspel aj vo štvorhre. V súčasnosti je na 43. mieste rebríčka ATP Entry vo dvojhre.Do Siene slávy slovenského tenisu slávnostne uviedli Janette Husárovú a Jána Krošláka. Husárová je víťazka Pohára federácie z roku 2002, šampiónka WTA vo štvorhre po boku Rusky Jeleny Dementievovej a bývalá svetová deblová trojka. Krošlák bol v roku 2000 členom víťazného tímu Slovenska na Svetovom pohári v nemeckom Düsseldorfe. Cenu za rozvoj tenisu dostali Peter Habán, Jozef Maras st., Ladislav Schraugge a Michal Varmus.