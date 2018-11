Popradskí hokejisti suverénne zdolali HK Orange

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

HK Poprad - HK Orange 20

Góly: 9. Zagrapan (Abdul), 21. Takáč (Fabian, Mlynarovič), 23. Takáč (Václav, Heizer), 32. Svitana (Salija), 33. Václav (Zagrapan, Petran), 34. Paukovček (Macík, Belluš), 47. Belluš (Fabian), 57. Bondra (Abdul, Zagrapan). Vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Mlynarovič (Poprad) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Jonák, Snášel – Šoltés, Stanzel, 677 divákov.



Poprad: Nechvátal – Petran, Salija, Fabian, Česánek, Semaňák, Karalahti – Bondra, Mlynarovič, Svitana – Abdul, Zagrapan, Koyš – Takáč, Heizer, Václav – Belluš, Paukovček, Macík – Kundrík



Slovensko 20: Hlavaj – Kupec, Golián, Boldižár, Dlugoš, Lavička, Švec, Brincko, Nahálka – Havrila, Kollár, Fafrák – Urbánek, Giertl, Juščák – Záhradník, Čenka, Köver – Džugan, Sojka, Minárik



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 22. novembra (TASR) - Popradským hokejistom sa podarilo zdolať HK Orange. HK Poprad - HK Orange 20 8:0 (1:0, 5:0, 2:0).Hneď v úvode stretnutia sizahrala presilovú hru, ale veľa vody v nej nenamútila. Prvá veľká príležitosť patrila po šiestich minútach hry domácemu Takáčovi, Hlavaj bol pozorný. Skóre otvoril v 9. minúte Zagrapan, ktorého našla pred bránkou krížna prihrávka od Abdula. Druhý gól mohol pridať v 14. minúte Macík. Ten sa po Svitanovej prihrávke ocitol zoči-voči brankárovi hostí, ktorý mu ale skórovať nedovolil.Vstup do druhej tretiny vyznel jednoznačne v prospech domácich. Tí udreli hneď v jej úvode počas presilovej hry. Fabian našiel pred bránkou Takáča a ten poslal puk do siete - 2:0. V prostrednej časti domáci rozhodli o svojom hladkom víťazstve, keď súperaďalšími štyrmi gólmi.Gólostroj Popradu pokračoval aj v záverečnom dejstve. V 47. minúte obkrúžil útočné pásmo Belluš a šikovnou kľučkou spoza bránky poslal puk do siete hostí. Skóre uzavrel v 57. minúte v početnej výhode Bondra. BrankárNechvátal vychytal svoju prvú nulu v lige hneď pri svojej premiére.