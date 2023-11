Cibulková vychválila výkon Swiatekovej na turnaji WTA, skvelú formu preniesla na kurt a súperky s ňou neudržali krok (video)

Najlepšia tenistka na svete

Swiateková končí sezónu na okruhu WTA s bilanciou 68 víťazstiev a 11 prehier. V roku 2023 získala šesť trofejí vrátane prvenstva na Roland Garros v Paríži, čo bol jej štvrtý grandslamový titul. Poľka bola líderkou svetového rebríčka od apríla 2022 až do septembra 2023, vtedy ju predstihla Bieloruska Arina Sabalenková . Swiateková však bieloruskú konkurentku vyradila v semifinále a v súboji o titul si už nenechala ujsť šancu na návrat na čelo hodnotenia WTA.

8.11.2023 (SITA.sk) - Podľa niekdajšej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej má Poľka Iga Swiateková v sebe niečo, čo majú iba tí najlepší hráči. Triumf Swiątekovej na turnaji WTA Finals v mexickom Cancúne vyvolal veľkú pozornosť, keďže 22-ročná rodáčka z Varšavy zmietla z kurtu päť súperiek po sebe a vrátila sa na pozíciu číslo jeden vo svetovom rebríčku.„Úplne si toto víťazstvo zaslúžila. Bolo to skvelé. Dodnes si pamätám veľmi dobre na môj triumf na tomto turnaji v Singapure. Nikdy nezabudnem na radosť z takého víťazstva, pretože toto je iný turnaj ako všetky ostatné,“ povedala pre web sportowefakty.wp.pl 34-ročná Cibulková, ktorá triumfovala na Turnaji majsteriek v Singapure v roku 2016.Swiateková podľa Cibulkovej v Cancúne ukázala, že sa od začiatku turnaja cítila dobre. „A to potom bolo vidieť na jej hre. Dobrú náladu a skvelú formu preniesla na kurt na sto percent. A týmto turnajom opäť dokázala, že patrí medzi najlepšie tenistky sveta. Stop! Opravujem: že je to najlepšia tenistka na svete,“ dodala finalistka Australian Open z roku 2014.Swiateková prešla turnajom ako uragán. Podčiarkla to vystúpením vo finále, keď Američanke Jessice Pegulovej dovolila získať iba jeden gem a zvíťazila 6:1, 6:0. Celkovo v piatich zápasoch Poľka dovolila súperkám získať len 20 gemov.„Keď je Iga v najlepšej forme, pri pohľade na jej výsledky vidíte, že ide ako búrka. A nie na nejakých menších turnajoch, ale na Roland Garros a všeobecne tých najväčších. Keď Iga ukáže svoju najsilnejšiu verziu, ostatné dievčatá s ňou jednoducho nedokážu držať krok ani držať krok s jej tempom. Keď Iga vstúpi do svojej najlepšej ‚zóny', je prakticky neporaziteľná. Niečo také majú len najväčší tenisti v histórii. Prečo najlepší tenisti sú najlepší? Práve preto, že v rozhodujúcich momentoch ukazujú svoju úroveň. To Iga robí a preto je svetovou jednotkou. Štatistika nikdy neklame,“ podotkla Cibulková.