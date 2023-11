Liga majstrov: Real Madrid, Bayern, Inter a San Sebastian sú v osemfinále

Futbalisti Realu Madrid, Bayernu Mníchov, Interu Miláno a Realu Sociedad San Sebastian postúpili do osemfinále Ligy majstrov 2023/2024. "Biely balet" zdolal SC Braga 3:0 a v C-skupine je aj po 4. kole stopercentný. Úradujúci nemecký majster triumfoval nad Galatasarayom Istanbul 2:1 a rovnako nestratil ani bod v A-skupine. Do vyraďovacej fázy sa prebojoval aj Inter, keď uspel v "déčku" na ihrisku Salzburgu 1:0. Triumf "Nerazzuri" posunul do osemfinále aj Real Sociedad, ktorý je na čele D-skupiny.



Real bodoval naplno aj vo štvrtom vystúpení v C-skupine a už pred záverečnými dvoma zápasmi má istú účasť v osemfinále. Braga mohla v 6. minúte otvoriť skóre duelu, keď Lucas Vazquez fauloval v šestnástke Cristiana Borju. Alvaro Djalo však penaltu nepremenil, keď brankár Andrij Lunin vystihol smer strely a podržal svoj tím. Domácich poslal o vedenia v 27. minúte Brahim Diaz. V druhej 45-minútovke potvrdili triumf Vinicius Junior a Rodrygo.



Bayern sa proti Galatasarayu dlho nevedel presadiť. V drese domácich však potvrdil parádnu fazónu kanonier Harry Kane. Kapitán anglickej reprezentácie sa v 81. minúte presadil najprv hlavou a o päť minút neskôr pridal aj druhý gól. Hostia v nadstavenom čase už len znížili vďaka Cedricovi Bakambuovi.



United viedli na ihrisku dánskeho majstra po polhodine 2:0. Oba presné zásahy hostí zaznamenal dánsky útočník a bývalý hráč Kodane Rasmus Höjlund. V 42. minúte však Marcus Rashford dostal červenú kartu a domáci početnú výhodu využili a zmazali náskok súpera. Presadili sa Mohamed Elyounoussi a z penalty Diogo Goncalves. Manchester sa v 69. minúte dostal opäť do vedenia, keď po ruke domáceho obrancu skóroval z penalty kapitán Bruno Fernandes. Kodaň však v závere počas štyroch minútach dokázala zaznamenať dva presné zásahy a odplatila svojmu súperovi prehru. V tabuľke A-skupiny sa posunula na druhé miesto, United spadol na posledné. Duel počas prvého polčasu dvakrát prerušili po tom, čo na ihrisko vybehol fanúšik a ďalšiemu prišlo zle.



Arsenal potvrdil proti Seville pozíciu favorita a zvýšil svoj náskok na čele B-skupiny. "Kanonieri" boli od úvodu aktívnejší a v 29. minúte sa dostali do vedenia po zakončení Leandra Trossarda. V druhom polčase spečatil triumf domácich Bukayo Saka. Arsenal má štvorbodový náskok pred PSV Eindhoven, ktorý zdolal Racing Lens 1:0. Holandský vicemajster má rovnaký počet päť bodov ako Lens, ale lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov. Sevilla je s dvoma bodmi na poslednom 4. mieste v tabuľke.



Lautaro Martínez bol hrdinom Interu v stretnutí na pôde Salzburgu. Argentínsky útočník strelil jediný gól duel v 86. minúty z penalty a zabezpečil svojmu tímu zisk troch bodov a v predstihu aj postup medzi elitnú 16-ku.



Hráči Neapola len remizovali v "céčku" s Unionom Berlín 1:1. Slovenský stredopoliar v drese SSC Stanislav Lobotka hral do 77. minúty. Úradujúci taliansky majster sa po polhodine tešil z úvodného presného zásahu vďaka Frankovi Anguissovi. Situáciu však ešte preveroval VAR a pred gólom odhalil faul Giovanniho di Lorenza na Jeromea Roussillona. O desať minút neskôr už gól SSC platil. Center Maria Ruia nadvihol Josip Juranovič a lopta sa od Mattea Politana dostala do bránky hostí. Union vyrovnal krátko po prestávke. Dvojica hosťujúcich hráčov sa dostala do kontry proti poslednému Lobotkovi, ktorý nezabránil gólu Davida Fofanu. Slovenského stredopoliara v 75. minúte fauloval Lucas Tousart a pre problém s pravou rukou nemohol pokračovať v hre. Domáci sa napriek územnej prevahe už nedostali do šance a patrí im so siedmimi bodmi druhé miesto v tabuľke. Nemecký tím získal prvý bod a ukončil 12-zápasovú sériu prehier vo všetkých súťažiach.

Sociedad zvíťazil v "déčku" nad Benficou Lisabon 3:1. Španielsky tím rozhodol o svojom triumfe už počas prvého polčasu, keď viedol 3:0. Postupne sa presadili Mikel Merino, Mikel Oyarzabal a Ander Barrenetxea. Domáci strelili ešte jeden gól, ale pre hru rukou neplatil. Sociedad mal v úvodnej 45-minútovke ešte šancu zvýšiť náskok z penalty, ale Brais Mendez trafil len do žrde. Benfice sa v druhom polčase podarilo skorigovať na 1:3 vďaka presnému zásahu Rafu Silvu.

4. kolo skupinovej fázy majstrov:





A-skupina:



Bayern Mníchov - Galatasaray Istanbul 2:1 (0:0)



Góly: 81. a 86. Kane – 90.+3 Bakambu







FC Kodaň - Manchester United 4:3 (2:2)



Góly: 45. Elyounoussi, 45.+9 Goncalves (z 11 m), 83. Lerager, 87. Bardghji - 3. a 28. Höjlund, 69. Fernandes (z 11 m), ČK: 42. Rashford (United)



/D. Vavro (Kodaň) do 78. min a dostal ŽK/





tabuľka:



1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 11:6 12*



2. FC Kodaň 4 1 1 2 7:8 4



3. Galatasaray 4 1 1 2 7:9 4



4. Manchester United 4 1 0 3 9:11 3



* istý postup do osemfinále





B-skupina:



Arsenal Londýn - FC Sevilla 2:0 (1:0)



Gól: 29. Trossard, 64. Saka







PSV Eindhoven - Racing Lens 1:0 (1:0)



Gól: 12. De Jong, ČK: 90.+2 Guilavogui (Lens) po druhej ŽK





tabuľka:



1. Arsenal 4 3 0 1 9:3 9



2. Eindhoven 4 1 2 1 4:7 5



3. Lens 4 1 2 1 4:4 5



4. FC Sevilla 4 0 2 2 4:7 2







C-skupina:



Real Madrid - SC Braga 3:0 (1:0)



Gól: 27. Diaz, 58. Vinicius Junior, 61. Rodrygo







SSC Neapol - Union Berlín 1:1 (1:0)



Góly: 39. Politano - 52. Fofana



/S. Lobotka hral za Neapol do 77. minúty/





tabuľka:



1. Real Madrid 4 4 0 0 9:3 12*



2. SSC Neapol 4 2 1 1 6:5 7



3. SC Braga 4 1 0 3 5:9 3



4. Union Berlín 4 0 1 3 3:6 1



* istý postup do osemfinále







D-skupina:



FC Salzburg - Inter Miláno 0:1 (0:0)



Gól: 86. Martinez (z 11 m)







Real Sociedad - Benfica Lisabon 3:1 (3:0)



Góly: 6. Merino, 11. Oyarzabal, 21. Barrenetxea - 49. Silva





tabuľka:



1. Real Sociedad 4 3 1 0 7:2 10*



2. Inter Miláno 4 3 1 0 5:2 10*



3. FC Salzburg 4 1 0 3 3:5 3



4. Benfica Lisabon 4 0 0 4 1:7 0



* istý postup do osemfinále