Cichanovská chce Macrona za mediátora bieloruskej krízy. Dúfa, že jej pomôže aj s Putinom

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská opozičná líderka Svetlana Cichanovská vyzvala francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona , aby bol jedným z mediátorov v politickej kríze v Bielorusku.V rozhovore pre tlačovú agentúru AFP uviedla, že Macron je známy ako prostredník v medzinárodných krízach a mohol by otvoriť dialóg medzi vládou a opozíciou.Tiež by do toho mohol zapojiť ruského prezidenta Vladimira Putina . "Teraz je ten okamih, keď Bielorusko potrebuje pomoc pri začatí dialógu," skonštatovala.Oponentka dlhoročného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka dúfa, že sa s Macronom počas jeho dvojdňovej návštevy Litvy, kde je v exile, stretne. Návšteva francúzskeho prezidenta v baltickej krajine sa začne neskôr počas pondelka.Macron by bol dosiaľ najprominentnejšou osobnosťou, s ktorou by sa Cichanovská stretla po sporných bieloruských prezidentských voľbách, ktoré vyvolali niekoľko týždňov trvajúce masové protesty. Už sa stretla s lídrami v Poľsku a Litve či ministrami zahraničia členských štátov Európskej únie (EÚ).Cichanovská pre AFP tiež uviedla, že by EÚ mala rozšíriť svoj sankčný zoznam, aby zahrnul nielen popredných bieloruských predstaviteľov, ale aj podniky, ktoré podporujú Lukašenkov režim. Zdôraznila však, že by to nemali byť všeobecné ekonomické sankcie, pretože pre ne budú trpieť "obyčajní ľudia".