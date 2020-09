Azerbajdžan vyhlásil stanné právo v 18 oblastiach, spôsobil to konflikt o Náhorný Karabach (foto)

Prísny zákaz vychádzania

Brusel eskaláciu odsúdil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - V niektorých oblastiach Azerbajdžanu platí stanné právo. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) na svojej webovej stránke. Počas zavedenia stanného práva sa zjednodušuje a zrýchľuje proces trestného konania a uložené tresty bývajú prísnejšie.Zároveň od 28. septembra platí na neurčito prísny zákaz vychádzania v čase od 21:00 do 06:00. Stanné právo je zavedené v mestách Baku, Sumgayit, Gendža, Jevlach, Mingačevir, Naftalan a okresoch Apšeron, Jabrajil, Fizuli, Bejlagan, Agdam, Terter, Gojgol, Daškesan, Gadabaj, Tovuz, Šamkir a Gazach.Najnovšie boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach vypukli v nedeľu 27. septembra ráno, pričom sa z nich obe strany obviňujú navzájom. Náhorný Karabach obývajú etnickí Arméni a Azerbajdžan stratil kontrolu nad oblasťou vo vojne začiatkom 90. rokov.Obe strany majú vysokú vojenskú prítomnosť pri demilitarizovanej zóne, ktorá región oddeľuje od zvyšku Azerbajdžanu. Smrteľné boje v oblasti vypukli naposledy v lete 2016. Európska únia v súvislosti s najnovšími bojmi na Kaukaze medzi arménskymi separatistami a Azerbajdžanom o oblasť Náhorného Karabachu varovala regionálne mocnosti, aby do tohto konfliktu nezasahovali. Zároveň odsúdila "vážnu eskaláciu" napätia, ktorá ohrozuje stabilitu v regióne. Tá si podľa agentúry AFP počas niekoľkých hodín vyžiadala už vyše päť desiatok ľudských životov.Ako uviedol hlavný hovorca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, Slovák Peter Stano, Brusel nemôže potvrdiť správy o vstupe vonkajších síl, no dodal, že "žiadne vonkajšie zasahovanie do tohto konfliktu nie je akceptovateľné".Smrteľné boje v oblasti predtým vypukli naposledy v lete 2016. Najnovšia séria konfliktov medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach sa začala v nedeľu ráno, pričom každá strana pripisuje zodpovednosť za ne tej druhej.Podľa Stana únia žiada okamžité prímerie, jeho prísne dodržiavanie, deeskaláciu napätia a zastavenie akýchkoľvek nepriateľských prejavov."Nikto by nemal mať záujem a nikto nebude mať prospech z vypuknutia vojny. Práve tomu chceme zabrániť. Európska únia ako medzinárodné spoločenstvo vyzýva všetky zúčastnené strany, aby okamžite prestali. Všetkých ostatných aktérov v regióne zároveň žiadame, aby prispeli k zastaveniu tejto konfrontácie," doplnil.