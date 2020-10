Cichanovská dala Lukašenkovi ultimátum, bieloruská opozičná líderka hrozí celoštátnym štrajkom

Trinásť dní na splnenie podmienok

Rozhodli sa konať ráznejšie

Výsledky volieb vyvolali protesty

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská opozičná líderka Svetlana Cichanovská pohrozila bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi vyhlásením celoštátneho štrajku, ak neoznámi svoju rezignáciu, neprepustí politických väzňov a zastaví násilné zásahy jeho režimu voči demonštrantom.Tí proti nemu protestujú od augustových prezidentských volieb, ktoré podľa úradov vyhral, no protestujúci ich považujú za zmanipulované."Ak naše požiadavky nebudú do 25. októbra splnené, celá krajina vyjde pokojne do ulíc," vyhlásila v stanovisku Cichanovská, ktorá je od augusta v exile v susednej Litve.Ako ďalej uviedla, na ďalší deň "sa začne národný štrajk všetkých podnikov, všetky cesty budú zablokované, predaj v štátnych obchodoch sa zrúti"."Na splnenie troch podmienok máte 13 dní. My máme 13 dní na prípravu a zatiaľ budú Bielorusi pokračovať v pokojných a vytrvalých protestoch," uvádza sa tiež vo vyhlásení.Cichanovská, ktorá sa proti Lukašenkovi postavila v spomínaných voľbách, tiež vo vyhlásení odsúdila násilie sprevádzajúce protesty."Pred dvomi mesiacmi sme sa prebudili do bežného dňa a išli do volebných miestností. Volili sme zmenu. Neskôr sme vyšli do ulíc vziať si naše hlasy späť, ale dostali sme guľky, palice, väzenské klietky a cynické lži," vyjadrila sa.Hovorkyňa Cichanovskej Anna Krasulinová pre agentúru AP uviedla, že stanovisko s požiadavkami odovzdali "všetkým oficiálnym štruktúram v Bielorusku".Ako tiež povedala, členovia opozičnej Koordinačnej rady, ktorých prinútili opustiť Bielorusko, mali v pondelok vo Vilniuse stretnutie. "Prijalo sa rozhodnutie konať ráznejšie," dodala.Protesty vyvolali výsledky volieb z 9. augusta, podľa ktorých Lukašenko získal 80 percent hlasov. Opozícia aj niektorí volební pracovníci však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované, a USA aj Európska únia voľby odsúdili ako neslobodné a neférové.Prvé dni demonštrácií sprevádzal násilný zásah polície, ktorá zatkla viac ako 7000 ľudí. Neskôr bieloruské úrady prešli k zatýkaniu opozície, vyhrážaniu sa stíhaním a núteniu k opusteniu krajiny.V nedeľu však bezpečnostné zložky znova posilnili svoj zákrok voči demonštrantom a rozháňali ich vodnými delami a zábleskovými granátmi, pričom desiatky ľudí zranili a stovky zadržali.Lukašenko pôvodne odmietol návrhy na dialóg s opozíciou. V sobotu však navštívil väzenie, kde sa rozprával s uväznenými aktivistami. Podľa komentátorov to bol pokus o napodobnenie dialógu s cieľom znížiť napätie.