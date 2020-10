Juh nebude apendixom Slovenska, Matovič sľúbil maďarskej komunite peniaze z fondu obnovy

Dobiehame zameškané

Cesty aj kanalizácia

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Prostriedky z fondu obnovy Európskej únie (EÚ) budú investované rovnomerne pre podporu celého územia Slovenska, vrátane juhu a juhovýchodu krajiny. Uviedol to premiér Igor Matovič OĽaNO ) po utorkovom stretnutí s predstaviteľmi Strany maďarskej komunity (SMK) Predseda vlády zároveň povedal, že v súvislosti s označením Maďarov žijúcich na Slovensku by sa mal používať pojem komunita a nie menšina.Prijatie druhého občianstva bude podľa Matoviča možné len v prípade skutočnej a dlhodobej väzby s daným štátom. Premiér tak reagoval na avizovanú úpravu zákona o štátnom občianstve.„Južné Slovensko alebo juh východného Slovenska nebudú apendixom a nebudú apendixom Slovenska ani v prípade čerpania prostriedkov z fondu obnovy. Tieto prostriedky sú určené práve na to, aby sme dobiehali zameškané,“ vysvetlil premiér.Prostriedky z fondu obnovy budú podľa neho využité na Slovensku rovnomerne na to, aby riešili problémy, ktoré sú dlhodobo neriešené.Podpredseda Strany maďarskej komunity (SMK) József Berényi v tejto súvislosti dodal, že dôležitý je napríklad rozvoj cestnej infraštruktúry. Potrebné sú podľa neho aj investície v oblasti životného prostredia.Spomenul napríklad ochranu vody na Žitnom ostrove a upozornil, že v niektorých oblastiach južného Slovenska chýba kanalizácia.