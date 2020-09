Cichanovská vyzvala Brusel, aby nabral odvahu a uvalil sankcie aj na Lukašenka

Trvá na nových voľbách

21.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok zaoberali uvalením sankcií na desiatky bieloruských štátnych predstaviteľov vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka . Na schôdzi výboru pre zahraničné veci sa zúčastnila jeho najväčšia súperka z augustových volieb Svetlana Cichanovská , ktorá vyzvala Európu, aby bola "odvážnejšia" pri prijímaní opatrení.EÚ vypracovala zoznam približne 40 bieloruských občanov, ktorí sa podieľali na podvodoch s hlasovaním a neprimeraných zásahoch policajných zložiek. Prípadné sankcie by sa mali týkať zákazu vstupu do EÚ a zmrazenia ich majetku.Nemecký šéf diplomacie Heiko Maas po Cichanovskej stretnutí s ministrami vyhlásil, že "násilie, ktoré Lukašenko pácha na pokojných demonštrantoch, je absolútne neakceptovateľné". "Ministri si musia položiť otázku, či pán Lukašenko, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť, nemá byť sankcionovaný aj Európskou úniou," zauvažoval.Cichanovská, ktorá bezprostredne po voľbách z obáv o bezpečnosť najbližšej rodiny odišla do Litvy, požiadala ministrov a EÚ, aby trvali na vypísaní nových volieb v Bielorusku. "Urobili sme veľa, aby sme túto situáciu zvládli sami, ale teraz chápem, že potrebujeme pomoc zvonku," podotkla.Okrem toho vyzvala EÚ, aby neposkytovala bieloruskému režimu finančnú podporu. "Sankcie sú v tomto boji veľmi dôležité," poznamenala.Podľa nej by pomohli vyvinúť tlak na bieloruskú vládu a aj keď priznala, že rozumie zdráhavému postoju niektorých európskych krajín k uvaleniu sankcií, požiadala ich o "väčšiu statočnosť".Spomedzi štátov EÚ zatiaľ blokuje sankcie Cyprus, keďže požaduje podobný krok zo strany "európskej dvadsaťsedmičky" aj voči Turecku za vykonávanie energetického prieskumu v sporných vodách východného Stredomoria.