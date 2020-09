Nadácia COOP Jednota rozdá obciam a mestám 156 000 eur, hlasovať za projekty môžete už len do konca septembra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2020 (Webnoviny.sk) -Výstavba autobusových zastávok, oddychová zóna, prezentácia regionálneho kultúrneho dedičstva, letné kino, detské ihrisko, podpora miestnych športových klubov, outdoorový fitness park, nové javisko v kultúrnom dome, osvetlenie futbalového ihriska, dielňa zdravej výživy, rekreačná zóna pri jazere, to je len zlomok nominovaných projektov uchádzajúcich sa o grant. Do finálneho kola postúpilo 78 subjektov. O tom, ktorých 26 z nich si napokon rozdelí celkovú alokovanú čiastku 156 000 eur, rozhodnú spotrebitelia hlasovaním."Keď sme pred štyrmi rokmi spúšťali Program podpory lokálnych komunít, boli sme presvedčení, že robíme správnu vec. Časté cestovanie po Slovensku a pohľad na množstvo zrealizovaných drobných stavieb, ktoré by bez našej pomoci možno vôbec neexistovali, nás v tejto myšlienke utvrdzuje. Aktívne pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti považujeme za samozrejmé, veď práve myšlienka vzájomnej pomoci stála za zrodom družstevníctva," zdôraznil Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota.O 26 víťazných projektoch rozhodnú spotrebitelia hlasovaním v určených regionálnych predajniach COOP Jednota v termíne. Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom žetónov, ktoré hlasujúci obdržia za každý zrealizovaný nákup. Za každých päť eur dostanú jeden žetón. Informácie o vybraných predajniach a postupujúce projekty, za ktoré môžu zákazníci hlasovať, sú uverejnené na webovej stránke www.coop.sk v časti Podpora lokálnych komunít. Na rovnakom mieste budú po skončení hlasovania zverejnené aj informácie o výsledkoch hlasovania spolu so súpisom víťazných projektov.Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Uplynulý rok si finančný grant v hodnote 156 000 eur rozdelilo 26 projektov z celého Slovenska. Viac informácií o prebiehajúcom štvrtom ročníku nájdete na webovej stránke obchodného reťazca https://www.coop.sk/sk/projekt/94/uvod-2020 Informačný servis