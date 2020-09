Cichanovská žiada o pomoc OSN, chce monitorovanie situácie a zastavenie násilia v Bielorusku

Niet návratu

Zmanipulované voľby

Masívne protesty

Väznenie aktivistov

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská opozičná aktivistka Svetlana Cichanovská vyzvala Organizáciu Spojených národov (OSN) , aby pomohla zastaviť násilie a zákroky úradov voči demonštrantom v jej krajine.Urobila tak počas neformálneho stretnutia Bezpečnostnej rady OSN , na ktorom sa zúčastnila prostredníctvom video spojenia.Hlavná oponentka Alexandra Lukašenka z augustových volieb tiež zároveň požiadala organizáciu o sankcie na osoby blízke bieloruskému prezidentovi a o medzinárodnú pozorovaciu misiu na monitorovanie situácie v Bielorusku."Krajina nemôže a nesmie by rukojemníkom túžby jedného človeka po moci. Bielorusi sa prebrali, bod, z ktorého už niet návratu, je prekročený," vyhlásila Cichanovská, ktorá je v súčasnosti v exile v Litve.Opozícia podľa nej požaduje koniec policajného násilia, okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a slobodné a spravodlivé voľby."Spolupráca s Lukašenkovým režimom znamená podporu násilia," povedala. Podľa spravodajského portálu BBC vyzývajúc OSN, aby "použila všetky mechanizmy na zastavenie násilia, vrátane sankcií na jednotlivcov, ktorí sa dopustili volebných priestupkov a zločinov voči ľudskosti".Osobitná spravodajkyňa OSN pre Bielorusko Anais Marin počas stretnutia povedala, že Lukašenkovo znovuzvolenie za prezidenta bolo "úplne zmanipulované" a "hlasy ľudí boli ukradnuté". Bieloruskú políciu obvinila z mučenia, pričom odkázala na prípad 16-ročného mladíka, ktorý po zbití upadol do kómy."Úrady musia prepustiť všetkých svojvoľne zatknutých. Vláda vedie šialenú vojnu proti svojim vlastným ľuďom," vyjadrila sa spravodajkyňa. Cichanovská sa vo svojom prejave dožadovala, aby úrady umožnili Marin vstup do Bieloruska a umožnili jej aj slobodný pohyb na jeho území.Cichanovská sa postavila proti Lukašenkovi vo voľbách, ktoré sa konali 9. augusta, po tom, čo jej manžela Sergeja Cichanovského a ďalšieho kandidáta zatkli. Voľby však podľa oficiálnych čísel vyhral Lukašenko s 80% hlasov, čo mnohí považujú za zmanipulované.Preto sa od vyhlásenia výsledkov konajú v Bielorusku proti Lukašenkovi masívne protesty. Prvé dni demonštrácií sprevádzali násilné zákroky polície, ktorá rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a obuškami a zadržala takmer 7000 ľudí.Stovky ľudí utrpeli zranenia a najmenej traja zomreli. Po tom, ako tvrdý zásah vyvolal medzinárodné pobúrenie, sa vláda začala vyhýbať takýmto zákrokom voči demonštrantom a protesty sa snaží ukončiť skôr vyhrážkami a selektívnym väznením aktivistov.Protesty pokračovali aj v piatok. Polícia v hlavnom meste Minsk napríklad zatkla päť vysokoškolákov, ktorí boli v skupine spievajúcej protestné piesne z muzikálu Bedári, píše BBC.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.