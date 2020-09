Veľký tanker neďaleko Srí Lanky stále horí, požiar však už majú pod kontrolou (foto)

Mŕtvy aj zranení

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Požiar na veľkom tankeri, ktorý začal vo štvrtok horieť pri pobreží Srí Lanky, sa podarilo dostať pod kontrolu, no zatiaľ ho neuhasili. Informovalo o tom srílanské námorníctvo, ktoré tiež uviedlo, že ho v piatok odtiahli ďalej do mora.Plavidlo s takmer dvoma miliónmi barelmi ropy sa nachádzalo zhruba 37 kilometrov od východného pobrežia Srí Lanky a ďalej od pevniny ho odtiahli v piatok večer, vysvetlil hovorca námorníctva Indika de Silva.Požiar na lodi MT New Diamond vypukol, keď prepravovala ropu z Kuvajtu do Indie. Požiar sa začal šíriť zo strojovne, kde údajne vybuchol kotol. Z 23 členov filipínsko-gréckej posádky incident neprežil jeden, dvaja utrpeli zranenia.S ohňom od štvrtka bojujú štyri remorkéry, tri plavidlá srílanských námorných síl a štyri indické lode.Úrady upozornili na potenciálne obrovské škody na životnom prostredí pri pobreží Srí Lanky v prípade, že loď exploduje alebo z nej unikne palivo. Ani jeden scenár sa zatiaľ nenaplnil.Šéfka srílanského úradu pre ochranu morského prostredia Darshani Lahandapur uviedla, že jej krajina nemá zdroje ani kapacitu na boj s takouto obrovskou katastrofou a vyzvala krajiny v regióne na pomoc. Úrad plánuje pre požiar podniknúť súdne kroky, dodala.