Cichanovská žiada vylúčenie Bieloruska z UEFA. Líderka opozície upozornila aj na mučených športovcov, ktorí odmietli Lukašenkov režim

Bieloruské tímy stopku nedostali

Mučení či zadržaní športovci

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby zakázala bieloruským národným tímom účasť v súťažiach pod jej hlavičkou. Ako povedala podľa webu insidethegames.biz, chápe, že „šport musí byť mimo politiky, no momentálne je všetko politika“.Rusko vo februári s pomocou Bieloruska vojensky napadlo Ukrajinu a väčšina európskych a medzinárodných orgánov vtedy vylúčila športovcov a tímy z Ruska a Bieloruska.UEFA pozastavila účasť ruských národných tímov a klubov vo svojich súťažiach, no tie z Bieloruska v nich stále môžu súťažiť, aj keď s požiadavkou, aby hrali domáce zápasy mimo krajiny.„Som za vylúčenie 'prorežimných' tímov,“ povedala Cichanovská a naznačila, že tento postoj by mal platiť, kým nebude zosadený súčasný bieloruský vodca Alexander Lukašenko Podotkla, že v týchto časoch sa politika často mieša do športu a poukázala na to, že mnoho bieloruských športovcov bolo zadržaných alebo dokonca mučených počas protestov voči Lukašenkovi, ktoré vypukli po predvlaňajších prezidentských voľbách v Bielorusku a trvali niekoľko týždňov.Bielorusko bolo súčasťou minulotýždňového žrebu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2024 v Nemecku. Ocitlo sa v I-skupine v spoločnosti Švajčiarska, Izraela, Kosova, Rumunska a Andorry. Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová pred žrebom vyzvala UEFA, aby vylúčila Bielorusko z kvalifikácie.