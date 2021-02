Cieľom europoslankyne Nicholsonovej nebolo útočiť na vicepremiérku Remišovú

9.2.2021 -

Europoslankyňa spresnila, že peniaze Slovensku zatiaľ neprepadli a zostali v Európskom fonde regionálneho rozvoja, no je podľa nej malá pravdepodobnosť, že by sa ich podarilo do roku 2023 vyčerpať.

Europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú (SaS) mrzí, že jej vyjadrenia na pondelkovej (8. 2.) tlačovej konferencii o prepadnutej miliarde eur z eurofondov zhoršili vzťahy v koalícii a boli prezentované ako jej útok na ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú (Za ľudí). Za svojimi tvrdeniami si však stojí. Slovensko podľa nej malo do konca minulého roka možnosť realokovať 1,1 miliardy eur zo slabo čerpaného Európskeho fondu regionálneho rozvoja do Európskeho sociálneho fondu, príležitosť však nevyužilo.





"Je mi veľmi ľúto, že to spôsobilo také pnutie vo vládnej koalícii, a že som sa podpísala pod to, že už aj tak krehké vzťahy vo vládnej koalícii sú ešte viac naštrbené. Mojim primárnym cieľom, s ktorým som išla na tlačovú konferenciu, vôbec nebolo útočiť na Veroniku Remišovú a je mi ľúto, že to tak vyznelo," povedala v utorok na online brífingu Ďuriš Nicholsonová.Europoslankyňa spresnila, že peniaze Slovensku zatiaľ neprepadli a zostali v Európskom fonde regionálneho rozvoja, no je podľa nej malá pravdepodobnosť, že by sa ich podarilo do roku 2023 vyčerpať. Podľa nej je v tomto fonde ešte viac ako dve miliardy eur voľných prostriedkov. Hoci Slovensko zatiaľ reálne o peniaze neprišlo, podľa europoslankyne to nič nemení na situácii, že ich krajina nemôže využiť tam, kde ich v súčasnosti najviac potrebuje, a to na riešenie následkov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.Ďuriš Nicholsonová zdôraznila, že práve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) je zodpovedné za čerpanie eurofondov. Odmietla tak Remišovej obhajobu, že jednotlivé ministerstvá nenašli vo svojich kapitolách eurofondov voľné prostriedky na realokáciu. "Podľa mňa je to zbavovanie sa zodpovednosti, lebo práve MIRRI je centrálny koordinačný orgán. To znamená, ona má koordinovať eurofondy v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja," dodala Nicholsonová.Europoslankyňa by mala svoje tvrdenia dokázať na koaličnej rade. Remišovej sa údajne za obvinenia ospravedlní, až keď bude vyčerpaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja posledný cent. Predpokladá však, že sa Slovensku nepodarí z tohto fondu vyčerpať ešte väčšia čiastka ako 1,1 miliardy eur.