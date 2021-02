Krajčí: Situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila

Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila. V utorok to pri zhodnotení epidemiologickej situácie v krajine povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že predpokladá, že otvorením škôl sa situácia ešte zhorší. Denne zomrie pre nový koronavírus okolo 100 ľudí. Reprodukčné číslo je mierne nad hodnotou 1.



Situácia v okolitých krajinách je najvážnejšia v Českej republike, po nej nasleduje Slovensko. "V ČR a na Slovensku sa krivka zaoblila a má tendenciu začať rásť," poznamenal Krajčí s tým, že v ostatných susedných krajinách začína dochádzať k postupnému uvoľňovaniu opatrení, no epidemiologická situácia je tam podľa neho lepšia.



V rámci mobility bol na Slovensku prirodzený nárast chôdze, minister to pripisuje testovaniu. Vzrástla aj mobilita v rámci dopravy, ale len mierne. Počet hospitalizovaných mierne klesol z čísla 3743 na 3652. Stúpol počet ľudí na umelej pľúcnej ventilácii z 307 na 316. Pribúda denný priemer vykonaných testov, pozitívnych je 20 percent vykonaných PCR testov a jedno percento antigénových testov. Celkovo na ochorenie COVID-19 alebo s týmto ochorením zomrelo 6618 ľudí. V karanténe je pre nový koronavírus momentálne 1757 zdravotníckych pracovníkov.

Šéf rezortu zdravotníctva ďalej informoval, že vybraných 40.000 učiteľov, ktorí budú zabezpečovať prezenčnú výučbu na školách, začnú očkovať od soboty 13. februára. Očkovania sa budú realizovať v soboty a v nedele v 12 očkovacích centrách. Od 1. marca sa začne na Slovensku očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.

Do prírody v čiernych okresoch môžu ísť len ľudia, ktorí tam žijú. Ľudia z iných okresov nemôžu ísť do prírody v čiernom okrese ani s negatívnym testom. Platí aj, že ľudia z čiernych okresov nemôžu ísť do prírody v iných okresoch.



V rámci opatrení platných pre celé Slovensko platí štvrtý stupeň varovania. V rámci okresov platí, že v štvrtom, teda v čiernom stupni varovania je 15 okresov, ide o Partizánske, Dunajskú Stredu, Galantu, Sninu, Nitru, Šaľu, Zlaté Moravce, Revúcu, Rožňavu, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnavu a Žiar nad Hronom. V treťom - bordovom stupni je 51 okresov. V druhom stupni varovania - červenom, je 13 okresov.



Krajčí zatiaľ nevie potvrdiť, že by sa na Slovensku nachádzala juhoafrická mutácia nového koronavírusu. Informoval tiež, že by do lekární mohli byť distribuované lieky s liečivom ivermektín. V utorok podpísal žiadosť na 7000 balení. Ide o liečivo viazané na lekársky predpis. Obrovský ošiaľ okolo tohto liečiva podľa jeho slov nie je opodstatnený.