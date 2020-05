Cieľom „Lex Lipšic“ je likvidácia politických oponentov, kritizuje Pellegrini návrh novely o prokuratúre

Predvolebné politické sľuby

Rozširovaniu subjektov sa nebránia

Kandidáti musia byť bezúhonní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2020 - Zmena zákona o prokuratúre má umožniť, aby sa stal generálnym prokurátorom advokát a bývalý politik Daniel Lipšic. Ide o zákon, ktorý môže mať špeciálny názov „Lex Lipšic“. Na tlačovej besede to vyhlásil podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Reagoval tak na návrh novely zákona o prokuratúre z dielne vládnych poslancov, ktorá umožní uchádzať sa o post šéfa prokuratúry aj neprokurátorom.„Jediným cieľom zákona je, aby sa tento pán (Lipšic – pozn.SITA) mohol stať generálnym prokurátorom a aby potom pomohol naplniť všetky predvolebné politické sľuby koalície o zatváraní a likvidovaní politických oponentov,“ povedal Pellegrini.Odkázal na vyjadrenia predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka. Ten označil Lipšica za jedno z kvalitných mien, o ktorých sa hovorí v súvislosti s postom kandidáta na šéfa prokuratúry. Pellegrini odkázal aj na nedávne vyjadrenia premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Premiér okrem iného povedal, že mafia urobí čokoľvek, aby Lipšica spochybňovala.Podľa Pellegriniho je principiálnou záležitosťou, aby bol na čele prokuratúry prokurátor. Zdôraznil, že na generálnej prokuratúre pracuje dostatok špičkových prokurátorov, z ktorých by sa mohol vybrať ten najlepší.Ako ďalej povedal, strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) nemá nič proti rozšíreniu okruhu subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidátov za šéfa prokuratúry. Rovnako nemá nič proti verejnému vypočutiu kandidátov na ústavnoprávnom výbore parlamentu.Pellegrini kritizoval zámer koalície voliť kandidáta na generálneho prokurátora v parlamente verejne. Podľa expremiéra výsledkom demokracie je tajná voľba pri personálnych otázkach. Odmietol tvrdenie, že poslanci koalície budú mať pri voľbe voľnú ruku.„Načo by ich nútili do verejnej voľby? Na to, aby mohli verejnú voľbu skontrolovať, či niekto neuhol,“ mienil Pellegrini. Podľa neho by generálny prokurátor nemal vedieť, ktorej strane je zaviazaný a ktorá politická strana ho nechcela. „Môže to raz použiť pri svojom rozhodovaní a stráca sa akákoľvek nestrannosť,“ dodal Pellegrini.Uchádzačom o funkciu šéfa prokuratúry môže byť podľa koaličného poslaneckého návrhu občan SR, ktorý je voliteľný do parlamentu a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň pätnásťročnú prax v právnickom povolaní a musí byť bezúhonný. Za takého sa nepovažuje ten kandidát, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, za prijímanie úplatku, podplácanie a za trestný čin nepriamej korupcie.Rovnako za bezúhonného sa podľa návrhu nepovažuje ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.Doteraz mohli kandidáta na generálneho prokurátora navrhovať výlučne poslanci parlamentu. Po novom bude môcť kandidátov predkladať aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov (napríklad komory), vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva (napríklad Slovenská akadémia vied alebo právnické fakulty).Sedemročné funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára sa končí 17. júla. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh parlamentu.