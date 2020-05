Ružinovská poliklinika onedlho otvorí nové ARO pre 21 pacientov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2020 (Webnoviny.sk) -"To čo dnes vidíte je bývalá jedáleň a zasadačka, ktorá sa už nevyužívala. Dnes je tu špičkové oddelenie ARO. Každá posteľ je vybavená najnovším pľúcnym ventilátorom od slovenskej Chirany a celé oddelenie má najvyšší možný súčasný technický štandard. Celkovo tu bude pracovať približne 25 ľudí – lekárov a odborného personálu", povedal riaditeľ Ružinovskej polikliniky a.s. Ing. Dušan Moťovský a dodal, že pre Bratislavu a okolie je toto oddelenie vítanou a potrebnou pomocou. "Odbremeníme akútne nemocničné lôžka, ktoré sú obsadené po operáciách a doliečovaní s potrebou akútnej a nepretržitej starostlivosti", uviedol Moťovský.Ružinovská poliklinika a.s. patrí do portfólia skupiny Grafobal Group. Skupina ako akcionár polikliniky garantovala celú investíciu. "Projekt, ktorý predložil manažment polikliniky sme okamžite podporili a schválili. Bratislava a okolie takéto oddelenie dlhodobo potrebovali. Som rád, že sa to podarilo", povedal majiteľ Grafobal Group Ivan Kmotrík.Informačný servis