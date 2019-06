Cieľom Nadácie Dionýza Ilkoviča je zázemie pre žiakov a učiteľov

Na snímke zľava členka správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Michaela Benedigová, pedagóg a víťaz Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 Ľubomír Konrád, vedec a člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Robert Mistrík, vedecký pracovník fyzikálneho ústavu a predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča Martin Plesch, predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek a členka správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Michaela Benedigová počas tlačovej konferencie k 3. ročníku Ceny Dionýza Ilkoviča, založeniu novej Nadácie Dionýza Ilkoviča a zmene v prístupe k vzdelávaniu v Bratislave 17. júna 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) – Zakladatelia Nadácie Dionýza Ilkoviča chcú okrem morálneho ocenenia učiteľov zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentovanými žiakmi. Cenu Dionýza Ilkoviča tento rok získa po tretíkrát pedagogický alebo nepedagogický pracovník, ktorí rozvíja talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu. V pondelok počas tlačovej konferencie o tom informovala Michaela Benedigová zo správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča.Cena Dionýza Ilkoviča bola v uplynulých rokoch projektom slovenskej technologickej spoločnosti PosAm. Tento rok však organizačnú a rozvojovú úlohu prebrala Nadácia Dionýza Ilkoviča. Generálny riaditeľ PosAm a člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek pozval do projektu každého, kto má záujem pomôcť učiteľom nielen morálne, ale aj materiálne.Spolu s nadáciou vzniká aj učiteľská komunita CDI Alumni. "povedal Marek.Marek poznamenal, že v budúcnosti by chcela nadácia poskytovať finančnú podporu študentom aj učiteľom pri ich aktivitách aj na medzinárodných súťažiach.uviedol ďalší člen správnej rady a vedec Robert Mistrík. Ako doplnil, keby sa nadácii podarilo zabezpečiť napríklad lepšie technické vybavenie pre učiteľov a ich žiakov, bolo by to pre slovenskú vedu prínosom.Cena Dionýza Ilkoviča bude víťazovi odovzdaná 7. novembra. Nominovať učiteľov môže ktokoľvek na internetovej stránke www.cenadi.sk. "dodal vedecký pracovník a predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča Martin Plesch.Dionýz Ilkovič bol vedcom, fyzikom a fyzikálnym chemikom. Ako uviedol Mistrík, jeho rovnica je jedným z vrcholových diel modernej vedy z druhej polovice 20. storočia.