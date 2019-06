Francúzsko, Nemecko a Španielsko spoločne vyvinú novú stíhačku

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyen, vľavo, francúzska ministerka obrany Florence Parly, druhá vľavo, a španielska ministerka obrany Margarita Roblesová, vpravo, sa pozerajú na generálneho riaditeľa Airbus Defence and Space Dirk Hoke (vpravo dole) a predsedu predstavenstva a CEO Dassault Aviation Erica Trappier ako podpisujú dohodu o spolupráci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Le Bourget 17. júna (TASR) - Francúzsko, Nemecko a Španielsko sa dohodli na vývoji európskej stíhačky a leteckého bojového systému, ktorý môže kontrolovať drony a satelity.Ministri obrany týchto troch krajín podpísali v pondelok na leteckom veľtrhu v Le Bourget pri Paríži dohodu o spolupráci na projekte Future Combat Air System (FCAS), ktorého súčasťou je aj vývoj bojového lietadla novej generácie. Pri podpise bol prítomný aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.Očakáva sa, že FCAS by mal byť funkčný do roku 2040. Francúzsko považuje tento projekt za kľúčový pre zvýšenie obranyschopnosti Európy. Jedným z dôvodov je aj postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorému zjavne chýba elán pre vojenskú podporu Európy.Agentúra DPA odhaduje, že projekt FCAS by mohol stáť 100 miliárd eur.