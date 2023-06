Cieľom strany Modrí je pretvoriť Slovensko na demokratickú, prosperujúcu a bezpečnú krajinu

Pomoc od Bugára

Predčasné voľby

9.6.2023 (SITA.sk) - Cieľom strany Modrí - Európske Slovensko je pretvoriť Slovensko na demokratickú, prosperujúcu a bezpečnú krajinu. Do volieb predložia spoločnú kandidátku pod hlavičkou Modrí, Most-Híd Ako ďalej v tlačovej správe informoval člen Modrých Ľuboš Schwarzbacher , v cieli ich podporia Béla Bugár Most-Híd 2023 ) a Ivan Mikloš , ktorí vypomôžu s kampaňou, avšak kandidovať nebudú. V kampani sa chcú vyvarovať prázdnym frázam či sľubom a zbytočným konfrontáciám.„Využijeme všetky dostupné zdroje, aby sme čo najviac času strávili v teréne a medzi ľuďmi. V lete sa budeme stretávať pri športovaní, na turistických vychádzkach alebo pri návštevách kultúrnych pamätihodností. Chceme, aby sa s nami počas kampane mohol osobne stretnúť každý, kto prejaví záujem," informoval Schwarzbacher. Dodal, že spolu so štartom cyklistických pretekov Tour de France opäť vytiahnu bicykle a spustia vlastnú Tour de Slovakia.Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) v piatok vyhlásil predčasné voľby do Národnej rady SR na sobotu 30. septembra. Lehotu na vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností určil do 27. júna, hraničný termín na utvorenie okrskových volebných komisií okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií je do 21. augusta.Prvýkrát musia zasadnúť do 8. septembra. Lehotu na vytvorenie okrskových volebných komisií pre osobitné volebné okrsky určil Kollár do 21. augusta.