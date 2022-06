Čierna Hora a krajiny západného Balkánu by sa mali v čo najkratšom čase stať členmi EÚ, tvrdí Korčok

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Je v záujme Slovenska, aby sa Čierna Hora a krajiny západného Balkánu stali v čo najkratšom čase členmi Európskej únie (EÚ) Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal počas svojej návštevy v Podgorici. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). „Západný Balkán zostáva našou zahraničnopolitickou prioritou a je aj v našom záujme, aby sa Čierna Hora, ale aj ďalšie krajiny regiónu, v čo najkratšom možnom čase stali členmi EÚ. Tým sa posilní stabilita na európskom kontinente. Samozrejme, treba mať pritom na pamäti, že pre úspešnú integráciu do EÚ si obe strany musia splniť svoje úlohy,“ povedal Korčok. Zároveň prisľúbil partnerom v Čiernej Hore pomoc pri napĺňaní eurointegračných ambícií.Korčok ocenil, že nová vláda v Podgorici jednoznačne deklarovala integráciu do EÚ ako svoju hlavnú zahraničnopolitickú prioritu. Zároveň zdôraznil, že kľúčovú rolu zohrávajú konkrétne kroky, ktoré Čierna Hora v tomto smere urobí, a to predovšetkým v oblasti právneho štátu.