Strojnícka fakulta Technickej univerzity Košice oslavuje 70 rokov

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - 15. júna 2022 preto v Aule Maxima zasadla slávnostná Vedecká rada. Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenia úspešní absolventi a spolupracovníci fakulty zo súkromného sektora.Čestnú medailu si prevzal aj absolvent fakulty, priemyselník a filantrop Milan Fiľo. Počas svojich študentských čias sa venoval aj robotike: "Strojnícka fakulta mi dala do profesionálneho života veľmi veľa. Vďaka štúdiu som porozumel strojníctvu, hutníctvu aj ekonomike. S fakultou aj dnes spolupracujeme na projektoch v rámci jednotlivých závodov v rámci nášho holdingu či už v závode MONDI – SCP alebo TAURIS a.s." uviedol.Ocenenie prevzal aj emeritný prezident SR Rudolf Schuster a titul Doctor honoris causa udelili profesorovi Andrzejovi Sewerynovi, dekanovi Fakulty strojného inžinierstva a stavby lodí Gdanskej technickej univerzity.Strojnícka fakulta sa v súčasnosti teší veľkému záujmu študentov, keďže absolventi nachádzajú uplatnenie v mnohých priemyselných odvetviach. Fakulta je kolískou výskumu vodíkových technológií na Slovensku. Ocenením práce bol aj úspech na EXPO 2022 v Dubaji, kde predstavili vodíkové auto."Je potrebné úprimne poďakovať zakladateľom fakulty, jej pokračovateľom, ako aj súčasníkom, ktorí s hrdosťou napĺňajú úlohy edukačného, vedecko výskumného a implementačného bohatstva do praxe v podobe kvalitných absolventov, a tiež hmotný výskumu, ktorý je realizovaný v priemyselnom hospodárstve na úrovni najvyšších požiadaviek v konkurenčnom postavení, tak medzi univerzitným sektorom ako aj podnikateľskou sférou," uviedol vo svojom príhovore Jozef Živčák, dekan Strojníckej fakulty.