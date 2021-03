Čierne okresy na Slovensku opäť ubudli, situácia sa zlepšuje a cez Veľkú noc ich bude iba 14 (video)

Video: Tlačová konferencia o aktuálnej epidemiologickej situácii

Na Slovensko prídu ďalšie vakcíny

Čierne, bordové a červené okresy



COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie



od 29. marca do 4. aprílac



Čierne okresy na Slovensku (14)



Čadca, Gelnica, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice, Žilina



Bordové okresy na Slovensku (58)



Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice I-IV, Košice - okolie, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen



Červené okresy na Slovensku (7)



Kežmarok, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Epidemická situácia sa naďalej zlepšuje. Na pravidelnej utorňajšej tlačovej besede to uviedol minister financií a dočasne poverený minister zdravotníctva Eduard Heger . Sledované ukazovatele klesajú a všetky sú vo výrazne pozitívnom trende.Najužším profilom sú však podľa štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Petra Stachuru stále lôžka s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie. Rezort však očakáva, že v najbližších dňoch až týždňoch sa začne pozitívne upravovať aj tento ukazovateľ.Ako Stachura dodal, Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami klesá v počte incidencie na COVID-19, a to pri antigénových aj PCR testoch. Klesajúce ukazovatele podľa neho môžu „napĺňať jemným optimizmom“.Mierne zlepšenie je aj pri kapacite kyslíkových lôžok, aktuálne je COVID pozitívnymi pacientmi obsadených 3 300. Znížil sa denný priemer úmrtí aj reprodukčné číslo. Od budúceho týždňa bude vo štvrtom stupni varovania 14 okresov, v treťom stupni 58. Do druhého stupňa sa zaradí sedem okresov.Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková informovala, že do konca apríla by malo na Slovensko prísť 402-tisíc vakcín od Pfizeru , 116-tisíc vakcíny Moderna a takmer 382-tisíc AstraZaneca . Dodala, že percento zaočkovanosti v zariadeniach sociálnych služieb postupne stúpa, 60 % z nich je zaočkovaných aspoň prvou dávkou a 29 % druhou dávkou.Heger tiež ukázal, ako sa podľa COVID automatu zafarbí Slovensko od pondelka 29. marca.V tomto týždni máme 20 čiernych okresov, ďalších 55 je bordových a zvyšné štyri okresy sú červené.Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zhoršila v okresoch Ilava, Lučenec, Poltár a Poprad, ktoré prešli z bordovej do čiernej farby automatu. V porovnaní s minulým týždňom si polepšili a dostali sa tak do bordovej farby okresy Dolný Kubín, Humenné, Martin, Považská Bystrica, Púchov, Rožňava, Senica, Skalica, Trebišov a Žiar nad Hronom. Do červeného okresu pribudli v porovnaní s minulým týždňom Levice, Medzilaborce, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce.