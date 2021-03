Výhody rekuperácie: 4 dôvody prečo si dopriať vyšší komfort bývania s nižšími nákladmi

Ušetrite a získajte čerstvý vzduch bez prachu a iných neželaných častíc jednoducho vďaka riadenému vetraniu!

Čerstvý vzduch bez peľov a prachu

Plesne a roztoče majú pri rekuperácii stopku

Usporíte náklady

Kvalitný spánok bez hluku

23.3.2021 (Webnoviny.sk) -Kúrenie aj ochladzovanie pri rekuperácii prebieha pri zatvorených oknách. To však neznamená, že okná nesmiete otvárať, dom s rekuperačnou jednotkou funguje ako každý iný príbytok. Prítomnosť rekuperácie vás neobmedzuje, naopak zaistí komfort vášho bývania a výrazne zníži náklady spojené s chladením a vykurovaním vašej domácnosti. Aké ďalšie výhody získate rekuperáciou?Doma budete mať vďaka výmene vzduchu neustále čerstvý vzduch, bez toho aby ste vetrali oknami. Ako je to možné? Peľový filter zachytí peľ a iné alergény a zamedzí ich vniknutiu do domácnosti. Čo je však skvelé, nebude sa u vás prášiť ako v domácnostiach, kde rekuperácia vzduchu nie je zaistená. Rekuperácia totiž preukázateľne znižuje celkovú prašnosť v miestnostiach.Zdravý domov bez vlhka a bacilov je presne to, čo si zaslúžite. V tepelne izolovaných stavbách často dochádza k vyššej vlhkosti, ktorá vedie k vzniku škodlivých plesní. Rekuperácia vám do domu nepretržite púšťa čerstvý vzduch, čím zaisťuje jeho čistotu bez rôznych baktérií, vírusov a iných škodlivín. Ak chcete zdravšie prostredie na život, stavte na rekuperáciu, ktorá kontinuálne prirodzene odsáva aj pachy vrátane dymu z cigariet a iné nežiaduce vône.Rekuperácia znižuje energetické straty, ku ktorým dochádza pri klasickom vetraní oknom. Vďaka rekuperácii ušetríte viac ako 25 – 30 % nákladov na vykurovanie domácnosti. Kvalitné rekuperačné jednotky majú tiež nízku spotrebu elektrickej energie, čo sa tiež pozitívne odráža na stave vašej peňaženky.Rekuperácia sa postará o váš zdravý a spokojný spánok. Nie je pri nej potrebné vetrať oknom, vďaka čomu budete môcť pokojne spať – bez akéhokoľvek hluku z ulice a potreby dopriať si čerstvý prísun kyslíka.Ak hľadáte správne riešenie pre váš domov, pozrite si našu ponuku na smartsystems.sk Informačný servis