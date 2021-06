Čierne predpovede sa počas koronakrízy nenaplnili, medziročne zaniklo menej firiem

Čísla by bez pomoci boli horšie

Najhorším mesiacom bol február

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2021 - Za prvé tri mesiace tohto roku zaniklo na Slovensku 956 kapitálových spoločností. Je to menej, ako v prvom kvartáli minulého roka, keď sa pandémia na Slovensku ešte iba rozbiehala.Analýza poradenskej firmy Dun & Bradstreet tak dokazuje, že čierne predpovede o devastačnom dopade koronakrízy na podniky sa úplne nenaplnili. Údaje sú napriek jednému z najťažších rokov, ktorému musela naša spoločnosť čeliť, nad očakávania pozitívne.„Paradoxne bol úvod roka 2021 z pohľadu zániku spoločností stabilnejší, ako minulé roky. V rovnakom období minulého roka zaniklo o 111 firiem viac ako v súčasnosti (1 067), a v prvých troch mesiacoch roka 2019 o 47 viac (1 003),“ uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.Zároveň dodala, že za aktuálnymi číslami stojí podpora podnikov zo strany vlády. „Je preto možné predpokladať, že ak by vláda financie na pandemickú pomoc nevyčlenila, čísla by boli výrazne horšie,“ podotkla.Zo zaniknutých spoločností bolo 915 spoločností s ručením obmedzeným a 41 akciových spoločností. Najviac spoločností s ručením obmedzeným zaniklo v januári tohto roka, 433, čo je takmer polovica zo všetkých. Najhorší mesiac pre akciové spoločnosti bol február, keď podnikanie ukončilo 16 z celkového počtu zrušených akcioviek.Dun & Bradstreet je líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť.