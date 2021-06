Pricemania úspešne prešla reštartom, spustila reklamnú sieť a štartuje expanziu

Podstatné sú skúsenosti i cena

10.6.2021 (Webnoviny.sk) -Pricemania zaznamenala vďaka viacerým zmenám v roku 2021 historicky najlepší 1. kvartál od spustenia v roku 2007 z pohľadu výnosov, pričom dosiahla medziročný rast na úrovni 130 %. Aktuálne agreguje ponuky miliónov produktov z ponuky viac ako 10 000 e-shopov vrátane Alza.sk, Mall.sk, Hej.sk, Martinus.sk, Gymbeam.sk a ďalších lídrov e-commerce trhu. Tento úspech ale neprišiel sám, a ako priznáva, museli spraviť zásadné rozhodnutie a za posledné dva roky si prejsť veľkými technologickými, personálnymi aj strategickými zmenami.Dôvodov na zmeny vo fungovaní bolo hneď niekoľko. "Za posledné roky sa výrazne nakumuloval technologický dlh a neboli sme tak schopní dostatočne rýchlo inovovať a byť konkurencieschopní. Aj preto prišlo v roku 2019 zásadné rozhodnutie prepísať celú aplikáciu od nuly a postupne nahradiť starý systém novou generáciou Pricemanie," vysvetľuje svoje kroky Michal Král. Firma taktiež zmenila dodávateľa a aktuálne už dva roky úspešne spolupracuje s košickou firmou Bart. "Postupne sme prepísali API a ďalšie kľúčové moduly a služby a po prestavbe jadra sme schopní omnoho rýchlejšie vyvíjať nové funkcie a celý systém je udržateľnejší a máme ho lepšie pod kontrolou.”Prvou zo zásadných novinek je, ktorá bola spustená na konci roka 2020. Inovatívne a funkčné spojenie pomáha zákazníkom pri rozhodovaní o kúpe produktov novým spôsobom. "Predstavte si, že si čítate článok o najnovšom iPhone-e či smart hodinkách a priamo v recenzii či teste si viete porovnať ceny popredných e-shopov ako Alza.sk, Mall.sk a ďalších a priamo z článku sa prekliknúť do e-shopu. Užívateľovi to šetrí čas, nemusí ísť následne na porovnávač cien a preklikáva sa priamo do e-shopu, kde môže dokončiť nákup," prezrádza Michal Král, podľa ktorého to pre e-shopy znamená zásadné zvýšenie zásahu ich kampaní a vedia takto osloviť potenciálnych zákazníkov už vo fáze výberu produktu.Ide o sieť kvalitných partnerských obsahových portálov, ktoré priamo v článkoch zobrazujú Pricemania widgety s porovnaním cien daného produktu. Dáta do widgetov sa ťahajú kompletne z Pricemania platformy. "Aktuálne je on-line už viac ako 3 000 widgetov na stránkach 20 popredných publisherov. V sieti sú zapojené expertné weby ako Techbox.sk, Mojandroid.sk, TouchIT.sk, Nextech.sk, Fony.sk, ale aj viaceré weby z mediálnych skupín Ringier Axel Springer či Zoznam, pričom zoznam publisherov sa priebežne rozširuje," objasňuje Král. Partnerská sieť znamená zásadné rozšírenie existujúceho biznis modelu Pricemanie. "Vďaka nej dostaneme našu službu k násobne viac užívateľom. Veľké poďakovanie patrí publisherom, ktorí dlhodobo produkujú špičkový obsah a teraz ho navyše rozšírili o užitočnú službu porovnania cien priamo v článkoch. Radi privítame v sieti aj ďalších kvalitných obsahových partnerov, ktorí majú záujem monetizovať svoj obsah,” avizuje CEO spoločnosti Pricemania. Kontakt aj informácie sú k dispozícii na www.pricemania.sk Ďalšou novinkou je spustenie expanzie do Českej republiky, kde aktuálne prebieha akvizícia e-shopov a od júna sa spustili prvé kampane. "Keďže veľa našich klientov na Slovensku sú české subjekty a navyše pri českom trhu do veľkej miery odpadá jazyková bariéra, je pre nás ČR logická prvá voľba pri expanzii. Už teraz sa nám podarilo dostať do porovnania popredných hráčov ako Alza.cz, Mall.cz, Datart.cz, Okay.cz, Notino.cz a desiatky ďalších a ponuka sa veľmi rýchlo rozširuje. Hoci je český trh mimoriadne vyspelý a konkurencieschopný, veríme si, že aj vďaka sieti, ktorú budeme rozbiehať paralelne s hlavnou službou, sme schopní veľmi rýchlo narásť, aby sme sa stali relevantnými partnermi pre české e-shopy,” hovorí Michal Král.E-commerce zaznamenáva stály nárast a preto Michal Král odporúča investovať do inovácií. "To sme spravili aj my a pripravujeme viacero noviniek, ktoré posunú služby na ďalší level. Okrem možnosti parametrického porovnania produktov nás čaká najmä vývoj nového webu Pricemania s dôrazom na vyhľadávanie, rýchlosť načítania, použiteľnosť služby na mobilných zariadeniach a predovšetkým rozšírenie obsahu, ktorý pomôže pri výbere produktu a overeného e-shopu," predstavil plány Král. Absolútna priorita je podľa neho používateľský zážitok, od čoho sa odvíja zvýšenie podielu opakovaných návštev, čo prinesie vo finále efekt aj klientom v podobe nárastu obratu. Spustenie nového webu Pricemania plánuje v druhej polovici 2021.Informačný servis