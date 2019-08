Čiernohorská železnica chce získať vláčiky zo Švajčiarska, kraj pomôže

Na archívnej snímke z 5. mája 2018 je Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Čierny Balog 23. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa stane partnerom Čiernohronskej železnice (ČHŽ), n.o., pri jej zámere získať na trate v Čiernom Balogu električky a vozne zo švajčiarskeho kantónu Basel - Landschaft. Kantón vypísal v tomto roku súťaž na ich bezodplatné poskytnutie komukoľvek, kto sa do konca septembra 2019 prihlási so serióznou ponukou.Ako pre TASR uviedol riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek, ide o päť veľmi zachovaných električiek a deväť vozňov s kapacitou 794 miest z prvej polovice 90. rokov 20. storočia. Okrem toho je k dispozícii aj infraštruktúra pre úzkorozchodnú železnicu s rovnakým rozchodom koľají, ako má ČHŽ, v celkovej dĺžke 13 kilometrov s výhybňami.Podľa Bílka ČHŽ nie je sama dostatočne silným partnerom pre švajčiarsky región, nakoľko prevádzkuje len jeden turistický vláčik, aj to len sezónne, ale v konzorciu s BBSK sa ním môže stať.Aj keď získanie tejto infraštruktúry a električkových súprav je bezodplatné, vyvolaná investícia pre ich umiestnenie sa pohybuje vo výške 10 miliónov eur, čo by mohlo byť financované v budúcom programovacom období z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), z Operačného programu Dopravná infraštruktúra.Podľa Bílka je strategickým cieľom ČHŽ využitie regionálnej železničnej dopravy na ekologizáciu regionálnej dopravy v regióne Horehronie a v spolupráci s BBSK jej začlenenie do integrovaného dopravného systému železníc a autobusov s celoročnou pravidelnou osobnou dopravou na trase Chvatimech - Hronec - Čierny Balog - Dobroč. Túto trať by okrem návštevníkov Čierneho Balogu a Vydrovskej doliny mohli využívať aj zamestnanci dvoch veľkých zamestnávateľov - Železiarní Podbrezová a zlievarní v Hronci ZLH Plus, kam denne z Čiernohronskej doliny cestuje okolo 500 zamestnancov.ČHŽ ročne prepraví okolo 45.000 turistov. Od roku 1982 je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok a patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta pri návšteve Banskobystrického kraja. Jej prevádzka bola obnovená od mája 1992. Aktuálne premáva na trati dlhej 14 kilometrov.