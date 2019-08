Vysokoškolské pôžičky aj doktorandi budú témou v septembri

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. augusta (TASR) – Novela o pôžičkách pre vysokoškolských študentov i sociálne poistenie pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania by sa mali začať riešiť v septembri. Po stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) v piatok o tom informovala na brífingu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS).komentovala šéfka rezortu školstva.Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász uviedol, že stretnutie prinieslo dohodu, že v septembri vznikne pracovná skupina, ktorá navrhne novelu zákona o fonde na podporu vzdelávania.Ako pripomenul, ŠRVŠ už vyše roka navrhuje niektoré zmeny v študentskom pôžičkovom systéme. Jediným cieľom podľa Lovásza je to, aby sa študentom otvorilo viac produktov.priblížil.Novela by mala priniesť aj vyššie pôžičky pre doktorandov a študentov vo veku do 29 rokov, ktorí majú rodinu. Po novom by si mohli vziať pôžičku do výšky 10.000 až 15. 000 eur. Podľa Lovásza sa so šéfkou rezortu doposiaľ úplne nedohodli na garantovaných pôžičkách pre všetkých študentov, nakoľko tieto môžu mať veľmi vysoký finančný dosah.komentoval.ŠRVŠ rovnako navrhuje, aby doktorandské štúdium bolo sociálne kryté, teda aby mali študenti tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania sociálne poistenie. Momentálne si ho môžu zaplatiť sami, ale podľa Lovásza štipendium, ktoré dostávajú, by nepokrylo ich náklady na bývanie vo veľkomeste a zároveň aj niektoré vedecké konferencie, ktoré si musia platiť zo svojho.mieni.Ministerstvo školstva sa spoločne s rektormi dohodlo, že touto problematikou sa chcú zaoberať. Budú však potrebovať podporu rezortu práce.povedal Lovász s tým, že takáto zmena by sa mala dotknúť približne 3500 takýchto študentov.