Čierny trh s tabakom priniesol Austrálii vojny zločineckých skupín a rozpočtové straty

Kríza na viacerých frontoch

Dve chyby Austrálie

Spotreba zostáva stabilná

2.4.2025 (SITA.sk) - Vysoké ceny tabaku v Austrálii spôsobili vytvorenie lukratívneho čierneho trhu, ktorý podľa analytikov vyvoláva násilnú „tabakovú vojnu“ a odvádza preč miliardy potenciálnych daňových príjmov. Cena balíčka 25 cigariet môže dosiahnuť až 50 austrálskych dolárov (približne 29 eur), pričom na každú cigaretu pripadá daň vo výške 1,40 AUD. Mnohí fajčiari sa preto obracajú na ľahko dostupný nelegálny tabak.Úrady zároveň obmedzili predaj elektronických cigariet, čo otvorilo ďalší nelegálny trh pre ľudí hľadajúcich cenovo dostupný nikotín. V marci austrálska vláda znížila svoju rozpočtovú prognózu pre príjmy z tabakových daní do roku 2029 o 6,9 miliardy AUD. „Máme tu výzvu a príliš veľa ľudí sa vyhýba spotrebnej dani,“ priznal minister financií Jim Chalmers po zverejnení týchto údajov.V krajine oznámili pridelenie dodatočných 157 miliónov AUD pre jednotku bojujúcu proti organizovaným zločineckým skupinám zapojeným do trhu a sérii „tabakových vojen“, počas ktorých nastalo viacero podpaľačských útokov. „Táto situácia je totálna katastrofa,“ povedal pre agentúru AFP James Martin z Deakin University v Melbourne. „Naša politika kontroly tabaku sa zmenila na krízu na viacerých frontoch.“Od začiatku roku 2023 došlo k viac ako 220 útokom na čierny trh alebo majiteľov obchodov, ktorí odmietajú predávať nelegálne tabakové výrobky, uviedol Martin. „Toto je naozaj vážny organizovaný zločin, vydieranie a zastrašovanie občanov dodržiavajúcich zákon.“ Zločinci bojujúci o „lukratívny“ nelegálny trh sú spájaní s „násilím a nebezpečným správaním“, čo „ovplyvňuje komunity“.Martin tvrdí, že samotné presadzovanie práva problém nevyrieši. „Ak budeme naďalej sťažovať prístup k nikotínu, ľudia sa obrátia na čierny trh.“ Austrália podľa neho urobila dve chyby - stanovila príliš vysoké ceny legálnych cigariet, že denný zvyk stojí asi 15-tisíc AUD ročne, a zároveň prísne obmedzila predaj elektronických cigariet, ktoré sa predávajú prevažne na čiernom trhu.„Vláda musí znížiť spotrebnú daň na tabak, aby zastavila únik na čierny trh, a musí legalizovať spotrebiteľské výrobky na vaping.“ Nový Zéland bol jedinou krajinou, ktorá úspešne zaviedla podobnú politiku zdaňovania tabaku ako Austrália, ale urobil to legalizáciou vapingu v roku 2020. „Nový Zéland mal pred štyrmi rokmi vyššiu mieru fajčenia ako my. Teraz je podstatne nižšia ako v Austrálii,“ dodal Martin.Nelegálne cigarety prúdia do Austrálie z Číny a Blízkeho východu, pričom elektronické cigarety pochádzajú prevažne z čínskeho Šen-čenu, podotkol Martin. A čierny trh naďalej prosperuje napriek tomu, že austrálska pohraničná stráž do 30. júna 2024 skonfiškovala obrovské objemy nelegálneho tabaku - až 1,8 miliardy cigariet a viac ako 436 ton voľného tabaku.Denné fajčenie tabaku v Austrálii za ostatné desaťročia prudko kleslo - z 24 percent ľudí nad 14 rokov v roku 1991 na 8,3 percenta do roku 2023. Monitorovanie nikotínu v austrálskych odpadových vodách však ukázalo, že spotreba na osobu zostáva od roku 2016 „relatívne stabilná“.