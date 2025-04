Tesco zavádza Pokojnú hodinku a Online tlmočníka pre nepočujúcich

Pokojná (tichá) hodinka pre všetkých

2.4.2025 (SITA.sk) -"Naším cieľom je dlhodobo budovať prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný – či už ide o zákazníkov alebo kolegyne a kolegov. Každý pondelok od 12.00 do 13.00 hod. vytvoríme v našich predajniach pokojnejšie prostredie, aby sa mohli cítiť pohodlnejšie pri nakupovaní či práci. Týmto krokom chceme podporiť nielen našich zákazníkov, ale aj širšiu komunitu. Prvá Pokojná, respektíve tichá hodinka sa bude konať v pondelok 7. apríla 2025. Veríme, že spríjemníme nákupný zážitok nielen ľuďom s odlišnosťami, ale napríklad aj rodinám s malými deťmi, seniorom, kolegom a kolegyniam," vysvetľujea dodáva: "Zároveň na Slovensku spúšťame v rámci predajní ďalšiu novinku – službu Online tlmočník pre nepočujúcich zákazníkov. Cieľom je posunúť sa v službách zákazníkom a byť schopní lepšie reagovať aj na otázky nepočujúcich."Hoci Pokojná hodinka je určená predovšetkým ľuďom s poruchou autistického spektra (PAS), prospech z nej môžu mať aj ďalší zákazníci a zákazníčky, ktorí ocenia pokojnejšie nákupné či pracovné prostredie.Ľudia s poruchou autistického spektra sú veľmi citliví na rôzne podnety. Výrazné svetlo, náhle zmeny osvetlenia, hlasné zvuky či ruch môžu u nich vyvolať stres, úzkosť alebo dokonca fyzické nepohodlie. Jednoduché úpravy im pomôžu uľahčiť návštevu predajne.Počas Pokojnej hodinky v pondelky medzi 12.00 a 13.00 hod. budú v supermarketoch a hypermarketoch Tesco prijaté opatrenia:Tesco od pondelka 7. apríla 2025 spúšťa v hypermarketoch, ktoré majú k dispozícii Pult služieb zákazníkom, službu Online tlmočník. Služba uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi zákazníkmi. Bude dostupná pre zákazníkov Tesca každý pracovný deň (pondelok až piatok) od 8.00 do 16.00 hodiny.Cieľom novej služby je, aby sa počas nakupovania v predajniach Tesca cítil každý zákazník príjemne a dostal pomoc, ktorú potrebuje. Nepočujúci zákazníci môžu pri nákupe čeliť komunikačným prekážkam, a práve online tlmočník im pomôže tieto bariéry prekonať. Stačí, ak zákazník svojím telefónom naskenuje QR kód (umiestnený pri vstupe a zákazníckom servise) a automaticky ho prepojí na web Online tlmočníka, poprípade môže mať už stiahnutú aplikáciu "Online tlmočník". Po kliknutí na políčko spustenia videohovoru zákazníka prepojí s tlmočníkom posunkového jazyka. Tlmočník cez mobil komunikuje so zákazníkom a prekladá jeho posunky kolegom a kolegyniam v Tescu do hovorenej reči. Následne naši kolegovia a kolegyne odpovedia priamo zákazníkovi či zákazníčke a online tlmočník mu to preloží v posunkovom jazyku. Online tlmočník bude spravidla rýchlo dostupný, v prípade vyťaženia zákazník chvíľu počká na jeho dostupnosť."Tesco ako prvý maloobchodný predajca na Slovensku odstraňuje nielen bariéry fyzické, ale aj komunikačné, ktoré ukazujú pochopenie a reflektujú na rôzne potreby zákazníkov. Nepočujúci zákazníci si už nemusia zháňať tlmočníka, ak si chcú v sieti Tesco napríklad vymeniť tovar či opýtať sa obsluhy na informácie. Vďaka partnerstvu Tesca a projektu Online tlmočník sa obchody stávajú bezbariérové a zlepšuje sa aj kvalita sociálnej služby, ktorú online tlmočník poskytuje nepočujúcim klientom," hovorí, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým znevýhodnením.Obe aktivity reťazca sú súčasťou záväzku vytvárať priateľské a inkluzívne prostredie pre všetkých. Podrobnejšie informácie a zoznam obchodov, kde budú služby Tichá hodinka a Online tlmočník dostupné, sú k dispozícii na stránke Tesca Fakt, že v Tescu je diverzita súčasťou každodenného života, potvrdzujú konkrétne dáta publikované v Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie za rok 2024 . Reťazec už štvrtý rok po sebe na reálnych dátach ukazuje pestrosť a rozmanitosť svojich kolegýň a kolegov. V Tescu aktuálne pracuje 7 847 kolegov a kolegýň, z toho 71 % žien a 29 % mužov. Zastúpených je medzi nimi až 18 rôznych národností. Vyše 6,5 % kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu je zdravotne znevýhodnených a venuje sa viacerým aktivitám na ich podporu, za čo reťazec získal aj ocenenie Via Bona 2024 Výnimočný zamestnávateľ. Tesco si dlhodobo zakladá na zodpovednom prístupe k zákazníkom aj komunitám, v ktorých pôsobí. Zavedením Pokojnej hodinky a Online tlmočníka pre nepočujúcich chce ukázať, že inklúzia nie je len heslo, ale skutočná snaha o lepšie prostredie pre všetkých.