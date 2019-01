Čierny týždeň Tottenhamu: Zahodil ďalšiu penaltu, Pochettino sklamaný

Mauricio Pochettino (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. januára (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur majú za sebou čierny týždeň. Po štvrtkovom vyradení v semifinále Ligového pohára sa o tri dni neskôr rozlúčili aj s anglickým Pohárom FA. V nedeľňajšom zápase 4. kola nestačili na domáci Crystal Palace, ktorému podľahli 0:2. "Spurs" sa tak vo zvyšku sezóny sústredia už len na Ligu majstrov a anglickú Premier League, v ktorej im patrí priebežná tretia priečka.Zverenci trénera Mauricia Pochettina inkasovali oba góly v Selhurst Parku už v prvom polčase, keď sa presadili v 9. minúte Connor Wickham a v 34. minúte z pokutového kopu bývalý hráč "kohútov" Andros Townsend. Pred prestávkou mohol zdramatizovať duel Kieran Trippier, no nariadenú penaltu trestuhodne zahodil, keď ani netrafil bránu. Pre Tottenham to bola už tretia nepremenená jedenástka v dvoch zápasoch, vo štvrtkovom semifinálovom dueli EFL Cupu proti Chelsea zlyhali v záverečnom rozstrele Eric Dier i Lucas Moura.povedal pre BT Sport rozladený Pochettino.Crystal Palace sa prebojoval do 5. kola Pohára FA prvýkrát od finálovej účasti v roku 2016. Kouč Roy Hodgson však brzdí prehnaný optimizmus.upozornil.Do osemfinále FA Cupu sa prebojovalo iba päť tímov z najvyššej Premier League - okrem Palace aj oba manchesterské veľkokluby City a United, Watford a obhajca titulu Chelsea. "The Blues" si zaistili postup domácim suverénnym víťazstvom 3:0 nad Sheffieldom Wednesday. O dva góly Chelsea sa postaral Brazílčan Willian, ďalší pridal Callum Hudson-Odoi.povedal 18-ročný Hudson-Odoi pre BBC.potvrdil spoluhráčove slová Willian.