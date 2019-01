Florbalisti Nižnej aj Tsunami uspeli v 17. kole extraligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Extraliga mužov - 17. kolo:



ŠK Lido Prírodovedec – TJ A-FbO Nižná 6:11 (0:4, 4:3, 2:4)

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 9:6 (1:1, 4:2, 4:3)

iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FK Florko Košice 4:7 (1:4, 1:1, 2:2)

FaBK ATU Košice – Fat Pipe Snipers Bratislava 5:6 pp a sn (2:0, 3:3, 0:2 - 0:0, 0:1)

1. FBC Florbal Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 5:6 (1:6, 0:0, 4:0)

FBC Mikuláš Prešov – FBK AS Trenčín 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)



Tabuľka po 17. kole:



1. TJ A - FbO Nižná 17 13 2 1 1 169:87 44

2. Tsunami Záhorská Bystrica 17 14 0 1 2 125:76 43

3. FaBK ATU Košice 17 11 0 2 4 116:92 35

4. ŠK Lido Prírodovedec 17 11 1 0 5 107:87 35

5. FK Florko Košice 17 11 1 0 5 122:86 35

6. Fat Pipe Snipers Bratislava 17 7 2 0 8 112:122 25

7. 1. FBC Florbal Trenčín 17 6 2 2 7 114:101 24

8. Florbalový klub AS Trenčín 17 7 1 18 101:95 24

9. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 17 6 2 1 8 103:109 23

10. FBC Mikuláš Prešov 17 3 0 2 12 72:123 11

11. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17 2 0 1 14 93:167 7

12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 17 0 0 0 17 65:154 0

Bratislava 28. januára (TASR) - Po 17. kole florbalovej extraligy mužov zostáva na čele tabuľky naďalej Nižná o bod pred majstrovským Tsunami Záhorská Bystrica. V kole dominovali hostia, ktorí dokázali štyrikrát zvíťaziť v riadnom hracom čase a v jednom prípade po samostatných nájazdoch. Česť domácich družstiev zachraňovali žilinské "kobylky", ktoré pod Dubňom zdolali Spišskú Novú Ves 9:6.Vedúca Nižná položila základ svojho triumfu na pôde bratislavského Lida už v prvej tretine, po necelých siedmich minútach vyhrávala hladko 4:0 a suverénny náskok napriek neskôr inkasovaným gólom z rúk už nepustila. Napokon triumfovala 11:6.povedal pre szfb.sk kapitán Nižnej Tomáš Reguly.Hráči 1. FBC Trenčín si v domácom súboji proti obhajcom titulu verili, no už po úvodnej časti prehrávali 1:6. Stíhacou jazdou v závere ešte súboj zdramatizovali, no aj tak vyšli bodovo naprázdno (5:6).zhodnotil zápas kouč Záhorskej Bystrice Ján Purc.Bratislavský Hurikán naďalej čaká na prvé body, tentoraz nestačil na košické Florko, ktorému podľahol 4:7.povedal hráč FK Florko Košice Lukáš Blaško.Prekvapenie sa zrodilo v metropole východu, kde domáce ATU Košice prehralo s bratislavskými Snipers 5:6 po samostatných nájazdoch. V nich rozhodol Matúš Gajdoš, ktorý okrem nájazdu strelil ešte ďalšie dva góly a výraznou mierou dopomohol hosťom k zisku dvoch bodov. O miestenku do play off urputne bojujú aj hráči AS Trenčín, ktorí si udržali ôsmu pozíciu víťazstvom 7:4 v Prešove.komentoval duel hrajúci tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka.