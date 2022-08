Cigániková: Ambulantnú pohotovostnú starostlivosť treba reorganizovať

Šéfka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) súhlasí s potrebou reorganizácie ambulantnej pohotovostnej starostlivosti pre deti. Zmenu podľa nej treba aj v organizácii ambulantných pohotovostí pre dospelých, pretože nie sú využívané.





Sieť ambulantných pohotovostí možno podľa nej redukovať až po vykonaní potrebných krokov. "Treba však zabezpečiť iné procesy tak, aby sa v žiadnom prípade nestalo, že rodič sa dostane do situácie, že si nebude vedieť poradiť," skonštatovala Cigániková.Na miestach, kde sú urgentné príjmy, by mali byť podľa nej pohotovosti ich súčasťou. "Pri príchode by sa mala robiť triáž, keď sestra zistí, aký má pacient problém a pošle ho do správnej ambulancie," priblížila.Všeobecný lekár či pediater by mali mať podľa nej samostatnú ambulanciu. Cigániková upozornila, že triáž možno robiť aj telefonicky. "Aby napríklad rodič s dieťaťom vedel, do akej ambulancie má ísť a či je vôbec potrebná návšteva lekára," ozrejmila.Doplnila, že by to malo ísť "ruka v ruke" s posilnením záchrannej siete. "Lekári prvého kontaktu by zároveň mali ordinovať počas dňa dlhšie, a teda najmä všeobecní lekári, pediatri či gynekológovia," podotkla.Na mieste bez urgentných príjmov podľa nej prichádza do úvahy možnosť striedania služieb lekárov. "Informácie o službách by museli byť zverejnené na webovej stránke alebo na dverách všetkých ambulancií, aby pacient vedel, kedy má ktorý lekár službu. Takto to funguje pri lekárňach," dodala.Na potrebu zmeny organizácie detských ambulantných pohotovostí upozornil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Prehodnotiť sa má podľa neho dĺžka ich trvania, počet a lokalizácia. Skonštatoval, že štát vzhľadom na počet pediatrov a ich vyťaženosť nezvládne prevádzkovať hustú sieť pohotovostí. Poukázal, že okrem nich sa buduje sieť urgentných príjmov a fungujú tiež ústavné pohotovostné služby v nemocniciach.Zmeny by privítala i hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová. Odôvodnila to vyčerpanosťou pediatrov. K zredukovaniu počtu sa prikláňa tiež Slovenská lekárska komora. Poukázala, že v niektorých regiónoch slúžia pediatri päť i viac služieb, čo je podľa nej neúnosné.Zámer skritizoval exminister zdravotníctva Richard Raši (Hlas-SD). Ambulantné pohotovosti by sa podľa neho dali zachrániť aspoň v prechodnom období, a to napríklad výrazným zvýšením motivácie lekárov. Rušenie detských ambulantných pohotovostí označil za nezmysel poslanec Národnej rady SR za ĽSNS Martin Beluský.Problém nízkeho počtu pediatrov sa podľa Asociácie nemocníc Slovenska nemôže riešiť prenesením na nemocničných lekárov. Upozornila, že zvýšenie práce personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania.