Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov na zmeny platieb poistného, majú posledné dni na zaplatenie

3.8.2022 (Webnoviny.sk) - Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2022, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl im uplynie 8. augusta.Živnostníci by si mali včas upraviť výšku platby a skontrolovať variabilný a špecifický symbol v trvalom bankovom príkaze, aby sa vyhli prípadnému vzniku dlhu a uloženiu penále za omeškanie. V tlačovej správe to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.V júli Sociálna poisťovňa papierovou alebo elektronickou formou informovala 173,8-tisíca SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti od 1. júla 2022. Takmer 136-tisíc SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina, viac ako 125-tisíc, bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla uhrádzať 111 subjektov.„Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2022 do 8. augusta 2022 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2022 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2022," spresnila poisťovňa s tým, že dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.