Cigarety pôjdu od februára 2020 opäť hore. A o dosť

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR predložilo na rokovanie vlády návrh novely zákona o spotrebných daniach z tabaku a tabakových výrobkov, na základe ktorej sa od ffebruára 2020 zvyšujú sadzby spotrebnej dane pre cigarety, ako aj pre bezdymové tabakové výrobky a tabak. Návrh novely zákona z dielne MF SR v stredu prerokovala a schválila vláda.Cieľom tohto kroku je podľa MF SR predovšetkým priblížiť ceny týchto výrobkov na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami. Ďalším dôvodom je podľa rezortu financií ochrana zdravia obyvateľov a stabilizácia daňových príjmov.Rezort financií pripomenul, že potrebná daň z tabakových výrobkov je druhá najvýznamnejšia spotrebná daň na Slovensku, ktorá dosiahla v ostatných rokoch silný rast a jej výnos za rok 2018 bol 728 miliónov eur. Rastu výnosu dopomohlo aj zvýšenie sadzieb dane z cigariet a z tabaku od februára tohto roka. Bolo to posledné zvýšenie sadzieb definované v tzv. daňovom kalendári schválenom v roku 2016. Aj to je jeden z dôvodov, prečo prichádza rezort financií s novelou zákona, ktorá upravuje sadzby spotrebnej dane aj pre budúci rok.uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).Novela podľa MF SR počíta so zvýšením spotrebnej dane na cigarety zo súčasných 64,10 eur na tisíc kusov (ks) na úroveň 74,60 eur/1000 ks. V praxi by to mohlo znamenať zvýšenie ceny škatuľky najpredávanejších cigariet v priemere o približne 40 centov. Teda zatiaľ čo dnes je priemerná cena takejto škatuľky približne 3,40 eur, od februára budúceho roka by sa mala zvýšiť v priemere asi na 3,80 eur, čo bude stále druhá najnižšia cena v porovnaní s okolitými krajinami. Konečné slovo v stanovení ceny pre spotrebiteľa však majú výrobcovia tabakových výrobkov.MF SR upozornilo, že zvyšovanie cien cigariet je plánované vo všetkých krajinách V4 a väčšina z našich susedov plánuje zvýšenie cien aj pre bezdymové tabakové výrobky.Novela zákona preto prináša zvýšenie sadzby aj pre tieto výrobky a to zo súčasných 76,70 eur/kg tabaku na 146,10 eur/kg tabaku. Priemerná cena za škatuľku bezdymových cigariet by sa tak zvýšila asi o 50 centov, približne na 4 eurá, čím by sa Slovensko vyrovnalo okolitým krajinám. Súčasne sa zvyšuje aj sadzba spotrebnej dane na tabak na 89,30 eur/kilogram.Ministerstvo financií navrhuje účinnosť zmien od 1. februára 2020 s dvojmesačným prechodným obdobím. V praxi by to znamenalo, že cigarety so starými kontrolnými známkami a teda nižšou cenou, by sa na Slovensku mohli dopredávať do 1. apríla 2020. Po tomto termíne už bude možný iba predaj cigariet a bezdymových tabakových výrobkov s novou sadzbou dane.