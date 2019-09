Danko: Zákon pri vzdaní sa mandátu poslancov porušený nebol

Na snímke predseda SNS, Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pri vzdávaní sa mandátov poslancov Moniky Jankovskej, Viktora Stromčeka a Petra Kažimíra nebol porušený zákon. V utorok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) s tým, že je o tom presvedčený. Zdôraznil, že všetky listiny boli oznámené a doručené. Výbor to však preskúma aj pre prípadné procesné pochybnosti v budúcnosti.zdôraznil Danko s tým, že to nemá vplyv na zánik mandátu. Po preskúmaní situácie bude mať podľa jeho slov aj jeho nástupca vo funkcii predsedu parlamentu v procese jasno.Danko požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) SR o posúdenie toho, či trom poslancom zanikol mandát v súlade s ústavou a legislatívou. Ide o mandáty Moniky Jankovskej, Viktora Stromčeka a Petra Kažimíra.Plénum v utorok (10. 9.) neschválilo návrh poslankyne Anny Zemanovej (SaS), ktorá žiadala mandátový a imunitný výbor, aby prerokoval vzdanie sa mandátu bývalej poslankyne Jankovskej a podal o tom plénu informáciu, aby NR SR mohla vziať na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca. Opozícia poukazovala na to, že taký mal byť postup v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu.Po tom, ako sa šéf parlamentu stretol s predsedom výboru Jurajom Blanárom (Smer-SD), avizoval, že požiada o posúdenie zániku mandátov. Podotkol, že situácia sa netýka len Jankovskej, ale aj poslancov Stromčeka a Kažimíra.