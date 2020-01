Cikajúceho chlapca na Svetový deň Braillovho písma odejú ako Brailla

Bruselská soška cikajúceho chlapca Manneken-Pis. Foto: twitter.com Foto: twitter.com

Paríž/Toronto/Viedeň 3. januára (TASR) - Cikajúci chlapec (Manneken Pis) - fontána chlapca z bronzu a symbol Bruselu - bude 4. januára celý deň oblečený do školského odevu Luisa Brailla, bude mať čierne okuliare a pri sebe vodiaceho psa v súvislosti so Svetovým dňom Braillovho písma. Ako zdôraznil portál braille.be, aj týmto sa má zdôrazniť význam tohto systému písania pre nevidomých a slabozrakých.V roku 2020 sa 4. január bude sláviť druhýkrát ako Svetový deň Braillovho písma, vyhlásený v roku 2018 v rezolúcii A/RES/73/161 Organizáciou Spojených národov.OSN tým, že vyhlásila Svetový deň Braillovho písma, chcela, aby svet uznal význam tohto písma, uznal právo zrakovo postihnutých ľudí na prístup k Braillovmu písmu a upozornil zdravú populáciu na dôležitosť tejto otázky, informovala Svetová slepecká únia (WBU).Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije na svete 36 miliónov nevidomých ľudí a 216 miliónov ďalších s rôznym zrakovým postihnutím, upozornila OSN a dodala, že ľudí so zrakovým postihnutím v porovnaní so zdravou populáciou skôr postihne chudoba. Strata videnia môže predstavovať napríklad zlý zdravotný stav a prekážky pri vzdelávaní či v zamestnaní, ako aj nerovné postavenie v živote oproti zdravej populácii.Komunikačné technológie prišli na pomoc aj nevidiacim a slabozrakým. Donedávna však išlo o pomerne zastarané a drahé prístroje - mechanické, vyvinuté pred 40 rokmi.Avšak, ako napísali zahraničné médiá, až produktmi rakúskej startupovej spoločnosti Blitlab, založenej Kristinou Cvetanovovou a jej štyrmi spoluzakladateľmi, dostal slabozrakí do rúk tablet zobrazujúci nielen text, teda Braillovo písmo, ale aj grafiku.Zahraničné zdroje tento tablet charakterizovali slovným spojením "malá revolúcia" v súvislosti s možnosťou komunikácie pre slabozrakých. Produkt, kým sa v roku 2016 dostal do predaja, testovalo 2500 žiakov v 300 školách a 4000 osôb v 34 rôznych krajinách. Hlavnou ideou Kristiny Cvetanovovej a Slaviho Slaveva z rakúskej startupovej firmy bolo pomôcť zrakovo postihnutým integrovať sa do spoločnosti.Od roku 2016 ponúkla aj spoločnosť InsideVision cez svojich distribútorov tablety pre zrakovo postihnutých. Predávali sa napríklad v Austrálii, vo Francúzsku, v Nemecku, Nórsku, vo Švédsku, v Taliansku či USA. Tablety InsideONE sa predávajú do škôl, špecializovaných zariadení, ako aj jednotlivcom. Napríklad v severských štátoch ich podľa zahraničných zdrojov prepláca štát na 100 percent, v niektorých ďalších krajinách ich čiastočne preplácajú združenia.WBU so sídlom v Toronte v roku 2001 vyhlásila deň narodenia Louisa Brailla - 4. január - za Svetový Braillov deň. Podľa WBU dotykové písmo vytvorené Braillom predstavuje pre zrakovo postihnutých študentov jediný kľúč k vzdelaniu a k budúcej práci.Louis Braille (4. januára 1809, Coupvray - 6. januára 1852, Paríž) si ako trojročný nešťastne spôsobil úraz oka v kožiarskej dielni svojho otca a následne oslepol. Až do desiatich rokov chodil v rodisku aj do školy. V roku 1819 na odporúčanie abbé Palluya a učiteľa Antoina Bechereta odišiel z Coupvray do špecializovanej školy, Kráľovského ústavu mladých nevidiacich v Paríži.Braille vynikal prakticky vo všetkých predmetoch, obzvlášť v hudbe: hrával na klavíri a organe. V ústave strávil 24 rokov života a v ňom vypracoval systém písma, ktoré nesie dodnes jeho meno. Písmo začal vypracúvať ako 12-ročný, prvú verziu zhotovil v roku 1829 a tlačou vyšla ako 32-stranová brožúra s názvom "Spôsob písania slov, nôt a chrámového spevu pomocou bodov pre používanie slepcami, pre ktorých ho vytvoril Louis Braille, korepetítor Kráľovského ústavu pre mladých nevidiacich". Definitívne svoje písmo dokončil v roku 1837.Braillovo písmo začalo z Francúzska do ostatnej Európy prenikať po roku 1850. Napríklad v Uhorsku zaviedli toto písmo až v roku 1893; prvé slovenské učebnice tlačené Braillovou abecedou vyšli v ČSR po roku 1923.Rodný dom Louisa Brailla v roku 1956 upravili na múzeum.Na Slovensku zrakovo postihnutým ľuďom pomáha Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).